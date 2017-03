Schwarzwald-Baar-Kreis Notfallbetreuer brauchen selber mehr Hilfe

Fast 150 Einsätze zur Begleitung von Unfallzeugen, Mitbetroffenen und Angehörigen in 2016: Nun werden weitere ehrenamtliche Helfer gebraucht

Der Notfallnachsorgedienst (NND) im Schwarzwald-Baar-Kreis sucht dringend weitere ehrenamtliche Mitglieder. Denn der Bedarf ist groß: Für das Jahr 2016 bilanziert der Kreisverband Villingen-Schwenningen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) insgesamt 149 Einsätze. In den zum Teil mehrstündigen Einsätzen wurden 230 Personen betreut.

„Die Einsätze des NND erfolgen nach Verkehrsunfällen, um unverletzte Begleitpersonen oder Ersthelfer zu betreuen“, heißt es in der Mitteilung. Betreut werden Begleitpersonen oder Ersthelfer auch nach erfolglosen Reanimationen sowie schlimmen Ereignissen wie Wohnungs- oder Gebäudebränden. Zudem begleitet der NND Menschen bei Trauerfeiern und überbringt – zum Teil in Begleitung der Polizei – auch Todesnachrichten. „Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer spenden dabei Trost, wenn es am nötigsten ist, sie sind für die Betroffenen da, bis das soziale Umfeld greift“, schildert das Rote Kreuz.

Für die 149 Einsätze leisteten die 26 ehrenamtlichen Helfer 447 Stunden Betreuungs- und Begleitdienst, bilanziert das DRK. Der Notfallnachsorgedienst im Schwarzwald Baar Kreis gehört zum DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen und wird von DRK, Maltesern, Landratsamt und den Kirchen in Villingen-Schwenningen getragen. Die ehrenamtlichen Kräfte werden dem Bericht zufolge für ihre Aufgabe geschult und qualifizieren sich durch regelmäßige Fortbildungen weiter.

Das Team der Einsatznachsorge betreut zudem Einsatzkräfte: „Dazu gehören Gespräche im Feuerwehrhaus/Rettungswache/Unterkunft wie auch organisierte Einsatznachbesprechungen nach einer Methode zur Stressbearbeitung. Dafür stehen insgesamt 14 Personen zur Verfügung“, so das DRK. Die Teammitglieder verfügen alle über langjährig Erfahrung. Auskünfte: Telefon 0151/12 16 39 44.

Infos im Internet: www.psnv-sbk.de