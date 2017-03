Schwarzwald-Baar-Kreis Neugierde und Offenheit für Neue Musik den Weg bereiten

150 junge Teilnehmer und ein Publikum aus der ganzen Region erweitern beim Kongress "Upgrade" ihr Verständnis für zeitgenössische Stimmkunst

Die Neue Musik braucht immer ein weites Feld für Experimente. Die Vermittlung dieser Neuen Musik und damit die Aufklärung über ihre Prinzipien, ihre Aussagekraft und ihre ästhetischen Dimensionen ist keine einfache Angelegenheit. Und wer Neue Musik mit dem speziellen Fokus auf die Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme vermitteln will, begibt sich auf ein wenig beackertes Terrain. Das Festival „Upgrade“ hat sich an drei Tagen in den Donaueschinger Donauhallen intensiv und mit Erfolg an die Arbeit gemacht.