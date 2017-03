Schwarzwald-Baar Neuer Schub für Nahwärmenetze in der Region

Auftaktkongress am 7. April in VS-Villingen informiert über Ziele und Angebote eines neuen landesweiten Förderprojekts

Schwarzwald-Baar – Ein neues Landesprojekt will in der Region drei Jahre lang Nahwärme-Initiativen in der Region forcieren. Zum Auftakt gibt es einen Fachkongress am 7. April in der Neuen Tonhalle in VS-Villingen mit Landesumweltminister Franz Untersteller.

Die neue Energie-Region-Kampagne richte den Fokus auf dieses Thema, denn "nur wenige Klimaschutzmaßnahmen sind so effektiv wie der Bau eines Nahwärmenetzes", teilen die Veranstalter mit: "Ganze Gemeinden können auf einen Schlag mit umweltfreundlicher zukunftsfähiger Wärme versorgt werden." Ein beliebtes Beispiel sei die Gemeinde Niedereschach im Schwarzwald-Baar-Kreis. Angestoßen durch die Bürgerinnen und Bürger selbst bediene dort eine lokale Biogasanlage inzwischen mehr als 250 Gebäude per Nahwärmeleitung mit regenerativ erzeugter Wärme: Allein im Jahr 2016 wurden auf diese Weise über eine Million Liter Heizöl und damit fast drei Millionen Kilo des Treibhausgases Kohlendioxid eingespart.

Beim Auftaktkongress in Villingen werde über die Kampagnenziele und -angebote informiert, etwa, welche Möglichkeiten sie Bürgern und Gemeinden biete. Zudem gebe es Beiträge aus der Wissenschaft. Die Veranstaltung richte den Fokus auf Förderbedingungen und zeig erfolgreiche Umsetzungsbeispiele. In Fachforen und Workshops geben Experten ihr Wissen weiter, Trends und neue Technologien werden diskutiert.

Infos und Anmeldung: