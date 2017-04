Schwarzwald-Baar-Kreis Neuer Leitfaden für Krebspatienten

Rat und Hilfe sowie Kontaktinformationen auf rund 70 Seiten

Eine schwere Erkrankung wie die Diagnose Krebs verändert das Leben der Betroffenen oft von einem Tag auf den anderen massiv. So mancher Patienten gerät mit seinem oft total veränderten Alltag schnell an die Grenzen der Belastbarkeit. Hier will ein jetzt neu überarbeiteter Leitfaden für Krebspatienten Informationen und Hilfestellungen bieten. Die Verteilung beginnt in den kommenden Tagen.

Absolut druckfrisch bietet die dicke Broschüre, die jetzt im Schwarzwald-Baar Klinikum vorgestellt wurde, auf fast 70 Seiten Informationen nicht nur der medizinischen Art. Zu finden sind darin auch Antworten auf Fragen, die ganz konkret den Alltag betreffen. So listet der Leitfaden nicht nur alle Kontaktdaten von ambulanten Pflegediensten auf, auch Kontaktinformationen zu Selbsthilfegruppen und Gesprächskreisen sind enthalten. Soziale Dienste oder auch Informationsstellen, die Auskunft geben über beruflich relevante Fragen oder wenn es um Altersversorgung geht, sind ebenfalls aufgeführt.

Angesprochen werden auch Fragen wie etwa jene, was die Pflegeversicherung leistet oder wo es finanzielle Hilfen gibt. Auch Hinweise, an welche Fachleute man sich wenden kann, sind enthalten.

Paul Graf La Rosée, Direktor der Klinik für Innere Medizin II am Schwarzwald-Baar Klinikum, beklagte bei der Vorstellung des Leitfadens den Mangel an politischem Willen und den dadurch bedingten Mangel an finanzieller Unterstützung für die ambulanten Krebsberatungsstellen, von denen es in Baden-Württemberg viel zu wenig gebe. Diese Beratung, die weit über das Medizinische hinausgehe, könnten die Ärzte an einer Klinik nicht leisten.

Oft werde diese Beratungsaufgabe von Selbsthilfegruppen übernommen, die man zunehmend auch im Internet finde. Dort, so der Mediziner, werde insbesondere von jungen Krebspatienten sehr offen über die jeweilige Krankheit und auch über die unterschiedlichen Therapieansätze kommuniziert.

Die Adressen dieser Plattformen findet man ebenfalls im Leitfaden. In den nächsten Tagen kommt die erste Auflage des Leitfadens zur Verteilung und ist dann kreisweit kostenlos bei allen gesundheitsrelevanten Einrichtungen erhältlich.