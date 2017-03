Kreis Tuttlingen Neuer Kustos für den Hohenkarpfen

Mark Hesslinger (36) betreut künftig die Ausstellungen des regionalen Kunstmuseums Hohenkarpfen

Der Kunsthistoriker Mark Hesslinger tritt zum 1. April die Nachfolge von Stefan Borchardt als Kustos der Kunststiftung Hohenkarpfen (Kunstverein Schwarzwald-Baar-Heuberg) an. Das geht aus einer Mitteilung der Kunststiftung in Hausen ob Verena im Landkreis Tuttlingen hervor. Der 36-Jährige ist damit insbesondere für die fachliche Betreuung des Ausstellungsprogramms verantwortlich.

Stefan Borchardt war zuvor zum Direktor der Kunsthalle Emden und zum Vorstandsmitglied der Henri und Eske Nannen-Stiftung berufen worden. Er war zehn Jahre lang erfolgreich für das regionale Kunstmuseum Hohenkarpfen tätig, das sich der Landschaftsmalerei des 19. und 20. Jahrhunderts im deutschen Südwesten widmet.

Mark Hesslinger, in Ravensburg geboren und in Oberschwaben aufgewachsen, hat laut Kunststiftung an den Universitäten Passau, München und Würzburg Kunstgeschichte, Jura und Theologie studiert, unter anderem an der Bibliotheca Hertziana (Max Planck Institut) in Rom geforscht und praktische Erfahrungen in Museen in Passau und Murnau sowie im internationalen Kunsthandel bei Sotheby’s in London gesammelt. Er habe die vergangenen zwei Jahre als wissenschaftlicher Volontär am Ludwig Museum im Deutschherrenhaus Koblenz gearbeitet und sei auf die Kunst des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart spezialisiert. Der 36-Jährige habe sich im Bewerbungsverfahren für die Kustodenstelle des Kunstmuseums Hohenkarpfen gegen 26 Mitbewerber aus Deutschland, der Schweiz und Österreich durchetzen können.