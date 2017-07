Schwarzwald-Baar Neuer Fernwanderweg von Wasserfall zu Wasserfall entsteht

Die Route von Triberg bis zum Rheinfall soll ab Herbst 2018 als touristisches Top-Produkt das Angebot für Urlauber bereichern

Schwarzwald-Baar (jdr) Ein neuer Fernwanderweg vom Triberger Wasserfall bis zum Rheinfall bei Schaffhausen soll ab Herbst 2018 das touristische Angebot im Schwarzwald-Baar-Kreis bereichern. Das Projekt entstehe derzeit in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden, dem Schwarzwaldverein, dem Naturpark Südschwarzwald und dem Kanton Schaffhausen, sagte Landrat Sven Hinterseh am Donnerstag: „Das wird sicher ein touristisches Top-Produkt werden.“ Es sei Teil der größeren Strategie, den Fremdenverkehr im Landkreis zu stärken.

Der Weg werde in fünf bis sieben Tagesetappen zu bewältigen sein. Er solle auch als Premiumwanderweg zertifiziert werden. Die Chancen dafür stünden gut, denn die Strecke biete beispielsweise viele abwechslungsreiche Landschaftsbilder, so der Landrat.

Die Route werde am Triberger Wasserfall starten, dann am Reinertonishof und Blindensee vorbei zur Elzquelle, zur Martinskapelle und zum Brend führen. Von dort gehe es auf einem über Neukirch Richtung Linachtal und Linachstausee, hinunter ins Bregtal, über Hammereisenbach und Mistelbrunn zum Kirnbergsee, in die Gauchachschlucht, zur Wutachmühle, nach Achdorf und Blumberg, Epfenhofen und schließlich in den Kanton Schaffhausen zum Rheinfall.

„Es war meine Idee, eine Verbindung von Wasserfall zu Wasserfall zu schaffen“, so Hinterseh – und er lege großen Wert darauf, dass es ein qualitätsvolles Angebot werde. Sehr wichtig seien beispielsweise Verknüpfungspunkte mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Für die Finanzierung – etwa der Beschilderung – stehe Geld vom Naturpark Südschwarzwald sowie von der EU zur Verfügung. Das Projekt sei „auf gutem Weg“, so Hinterseh, doch sei „diese Herkulesaufgabe“ noch nicht abgeschlossen. „Es sind noch ein paar kritische Fragen zu klären.“