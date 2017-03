Landratsamt entwickelt mehrjährige Strategie: Buslinien-Netz soll einige Veränderungen erfahren

Der Kreistag blickt in die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und arbeitet an einem neuen Gesamtkonzept für Bus und Bahn. Wie kurz berichtet sollen die Kreisbürger zwischen Triberg und Blumberg, zwischen Schönwald, Furtwangen oder Trossingen stärker auf Busse oder die Züge umsteigen und das Auto häufiger stehen lassen. Wie das gehen könnte, wurde in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit des Kreistags vorgestellt. Verkehrsplaner Ulrich Grosse erläuterte, wie die neue Konzeption aussehen könnte.

Planungsstand: Die große Diskussion der Details des neuen Nahverkehrsplanes soll zwar erst im Mai stattfinden, bevor im Herbst die Beschlüsse gefasst werden. Insgesamt ist aber in Vorgesprächen mit den Gemeinden schon ein Grundkonsens erzielt worden. Die Busunternehmen haben freilich schon einmal ein paar Fragezeichen gesetzt: Sie drehen sich um den wirtschaftlichen Betrieb der bislang 70 unterschiedlichen Buslinien, die im Schwarzwald-Baar-Kreis fahren.

Fahrzeuge: Die Grundvorstellungen der Planer erläutert in der Sitzung Andreas Metzger, der Sachgebietsleiter für den Nahverkehr im Landratsamt. Im Idealfall sollen demnach Busse eingesetzt werden, die maximal zwölf Jahre auf dem Buckel haben. Klimaanlagen und womöglich WLAN-Anschlüsse für mobiles Internet könnten das Reisen mit dem Bus attraktiver machen. Die Busse sollen barrierefrei und damit auch für Rollstuhl- oder Rollator-Nutzer problemloses Ein- und Aussteigen ermöglichen. Ein einheitliches Grunddesign und erkennbares Logo sollen die Marke betonen. Es wird zu entscheiden sein, ob die Busse auch mit Werbung verkleidet werden dürfen, dabei gehe es auch um zulässige oder unzulässige, um anstößige, religiöse oder politische Inhalte der Werbung.

Buslinien: Themen sind die Zahl der Haltestellen und relativ rasche Verbindungen zwischen den größeren und kleineren Kreisgemeinden, es geht um Anschlüsse an den Ringzug, der nach dem Wunsch vieler Kreisräte künftig auch bis nach St. Georgen fahren sollen. Es soll Verbindungen von Villingen-Schwenningen über Donaueschingen und die B 27 sowie Anschlüsse an die geplante Breisgau-S-Bahn geben. Oder zum Beispiel auch eine Halbierung der Fahrzeit von Villingen nach Blumberg auf 45 Minuten.

Ulrich Grosse stellt auch etliche Details dar: ein Südbaar-Konzept etwa, in dem Verknüpfungen von Schnellbuslinien und Standardbuslinien genauso vorkommen wie Schulbusse und der Ringzug. Die Stadt Villingen-Schwenningen will einen Schnellbus über die B 523 zwischen Schwenningen und Tuttlingen – wobei Planer bezweifeln, dass es ausreichend Fahrgäste für diese Linie geben könnte. Geplant ist ferner ein Ostbaar-Konzept, das zwischen Donaueschingen und Schwenningen eine Hauptachse hat, damit auch Bad Dürrheim anbindet. Die Rede ist auch von einer Kliniklinie zwischen Villingen und Tuningen, eine andere Linie soll das Brigachtal anfahren. Im Nordosten des Kreisgebiets spielt der Schülerverkehr eine große Rolle, zwischen Schwenningen, Trossingen, Königsfeld und Mönchweiler sollen bessere Verbindungen geschaffen werden, die Entflechtung des Schülerverkehrs ist ein Ziel.

In St. Georgen treffen zehn Linien ein, erläutert Grosse, von hier aus solle das nördlichen Kreisgebiet erschlossen werden und damit Verbindungen nach Schönwald, Schramberg oder Triberg besser werden. Im Nordwest-Konzept geht es um Verbindungen mit der Schwarzwaldbahn, um Triberg, Hornberg und beispielsweise Furtwangen, wo Busse im Stundentakt verkehren sollen. "Eine zweite Linie ist vorgesehen, die nachher für Villingen passt", sagt Grosse.

Zeitplan

Der Nahverkehrsplan soll in einer Sitzung am 8. Mai in vielen Details diskutiert werden, um ihn danach für die öffentliche Anhörung freizugeben. Von Mai bis Juli sind ein formelles Anhörungsverfahren und möglichst breite Bürgerbeteiligung vorgesehen. Von Juli bis September soll die Beschlussvorlage erarbeitet werden. Für den 23. Oktober ist der Beschluss im Kreistagsausschuss angepeilt, für 6. November der Beschluss im Kreistag. (bea)