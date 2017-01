Schwarzwald-Baar-Kreis Neue Messe für die Industrie

Plattform für eine zentrale Branche der Region. Premiere auf Messeareal in VS-Schwenningen

„Eine der wichtigsten Branchen unserer Gegend, die Zerspanungsindustrie, präsentiert sich im Herz der Region – da, wo sie hingehört“, sagte Stefany Goschmann, Geschäftsführerin der Südwest Messe- und Ausstellungs GmbH (SMA) am Donnerstag bei einem Pressegespräch zu einer bevorstehenden Premiere: Die Erstveranstaltung der Dreh- und Spantage Südwest (DST) steht vom 25. bis zum 27. Januar auf dem Gelände der Südwestmesse in Schwenningen ins Haus. Mit den Rückmeldungen der angefragten Firmen zeigte sich Goschmann zufrieden: Gleich drei große Hallen seien mit 114 Ausstellern voll belegt.

Die DST verstehen sich laut Goschmann als regionale Technologieplattform für Fachpublikum – aber auch für generell Interessierte – mit umfassender Expertise in der Fräs-, Dreh-, Bohr- und Schleiftechnologie. Das Messethema spielt für die Region eine große Rolle: Mit ihren rund 10 000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro ist die Zerspanungsindustrie neben dem Maschinenbau und der Medizintechnik eines der zentralen, wirtschaftlichen Standbein der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Intensive Geschäftskontakte, Wissenstransfer und neue Ideen und Impulse für die Besucher zu bieten: Die eigenen Ansprüche der Messemacher an ihre neue Veranstaltung sind hoch. Der gebotene Themenpark ist vielfältig, 14 Prozent der Aussteller stammen aus der Dienstleistung, 23 Prozent aus dem Handel. Summa summarum sind ein Drittel der Aussteller erstmals auf dem Messestandort in Schwenningen dabei.

Es präsentieren sich freilich nicht nur die Hersteller mit ihren Maschinen und Werkzeugen. Zum Beispiel wird vertiefende Theorie in Software, Qualitätssicherung, Produktionsschritten oder Vor- und Nachbearbeitung geboten. Die Hochschule Furtwangen ist mit Vertretern ihres Kompetenzzentrums für Spanende Fertigung vor Ort. Das Welcomecenter Gewinnerregion der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg für die Unterstützung von Facharbeitern aus dem Ausland ist ebenfalls dabei.

Gastreferenten sind unter anderem der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg, Thomas Albiez, und Ingo Hell, Vorsitzender der sich auf den DST erstmals präsentierenden Organisation Cluster Zerspanungstechnik in der Region. Brancheninsider können sich am 26. Januar ab 14 Uhr in der Messehalle C ab 14 Uhr auch bei Fachgesprächen informieren. Als Mitglied des Clusters können sie von Vorträgen, Seminaren oder Beratungsangeboten profitieren.

Initiiert wurden die Dreh- und Spantage Südwest seitens der SMA als Nachfolgeveranstaltung zur Fachmesse für Spantechnik Turning Days, die seit 2005 auf dem Messegelände stattfand und nun nach Friedrichshafen abgewandert ist. Ende Februar 2015 gaben die Organisatoren der Turning Days aus Pforzheim bekannt, auf die zusätzlichen 3800 Quadratmeter an Ausstellungsfläche in Friedrichhafen nicht verzichten zu können. Mit der Erweiterung der Halle C (2000 Quadratmeter) in VS-Schwenningen im Jahre 2007 und der Installation eines befestigten Bodens reagierte die SMA auf die zunehmende Ausbuchung. Doch zuletzt mangelte es an Platz für 90 Aussteller der Turning Days. „Die Forderungen seitens der Veranstalter nach einer weiteren Halle konnten wir nicht stemmen“, so Goschmann.

Besucherinformationen

Vom 25. bis zum 27. Januar ist das Messegelände von neun bis 18 Uhr für die ersten Dreh- und Spantage, welche nunmehr in zweijährigem Turnus stattfinden sollen, geöffnet. Der Tageseintritt für Besucher beträgt 20 Euro, der ermäßigte Tageseintritt zehn Euro. Es fallen fünf Euro an Parkgebühren an.

Infos im Internet: