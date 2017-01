Schwarzwald-Baar Neue Meister ihres Fachs

Prüfungserfolg für Küchen- und Hotelmeister nach dreieinhalb Monaten harter Weiterbildung

Schwarzwald-Baar – "Mehr als drei Monate harte Arbeit liegen hinter ihnen, nun verlassen sie den renommierten Villinger Kurs mit dem Meisterbrief in der Hand": So beschreibt die Industrie- und Handelskammer (IHK) den Erfolg von 15 neuen Küchenmeistern, die erfolgreich den entsprechenden IHK-Lehrgang absolviert haben. Zur Prüfung waren 18 Bewerber angetreten.

Zu den Herausforderungen gehörte es, am Prüfungsabend unter dem Dach der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättenwesen in VS-Villingen aus Zutaten wie Kaninchen und Brioche, Wachtelfleisch und Steinpilzen, Wolfsbarsch und Reis, Lammrücken und Gemüse und Tonkabohnen mit Mango Fünf-Gänge-Menüs zu kreieren. "Dabei kam es neben dem eigentlichen Kochen an diesem Tag auch noch auf die komplette Organisation und Vorbereitung in der Küche, die richtige Lagerung und der gewissenhafte Einsatz der Lebensmittel sowie das Einhalten von Hygienevorschriften an", so die IHK.

Zuvor hatten die Kursteilnehmer in dreieinhalb Monaten ein umfangreiches Arbeitsfeld kennengelernt – sei es das Einkaufen und Disponieren von Produkten, die Instandhaltung von Geräten, das Erstellen von Marketingkonzepten, die Beratung von Gästen, die Führung der Mitarbeiter im reibungslosen Betriebsablauf sowie der Ausbildungsbereich.

Die praktische Prüfung als Geprüfte Küchenmeister haben bestanden: Matthieu Amori (Sulzburg), Tanja Beller (Überlingen), Marc Busshart (Rielasingen-Worblingen), Salvador Cimino (Donaueschingen), Diana Just (Steinen), Martin Kaiser (Freiburg im Breisgau), Bernd Kammerer (Schramberg), Sebastian Kuntz (Bermatingen), Johannes Mutschler (Lauterach), Fabian Obergfell (Baden-Baden), Caroline Schäck (Elzach), Philipp Scharf (Bonndorf), David Schmid (Eppingen), Hansjörg Stark (Rottweil), Thomas Vöhringer (Sonnenbühl). Bei den zeitgleichen Prüfungen zum Hotelmeister haben bestanden: Ljubisa Kovjenic (Lauchringen), Joana Pisev (Tuttlingen), Iris Schneckenburger (Hüfingen).