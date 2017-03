SchwarzwaldBaarKreis Neue Leitstelle für den Schwarzwald-Baar-Kreis nun offiziell in Betrieb

Innenminister Strobl lobt die Investition beim Klinikum, zu der das Land 283 000 Euro beigesteuert hat. Helfer aller Kategorien werden von hier aus koordiniert.

Schwarzwald-Baar – Seit eineinhalb Wochen werden Notrufe für die Hilfs- und Rettungsorganisationen im Landkreis, außer Polizei, in der neuen Integrierten Leitstelle angenommen. Jetzt wurde die Einrichtung gegenüber dem Schwarzwald-Baar-Klinikum im Beisein des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Innenministers Thomas Strobl offiziell eingeweiht. Einerseits aus Platzgründen, andererseits, um die Arbeit der Leitstellendisponenten zu keinem Zeitpunkt zu behindern, fand der Festakt im Hangar des benachbarten Luftrettungsstützpunktes der DRF-Luftrettung statt. Landrat Sven Hinterseh zeigte den Werdegang von den ersten Gesprächen bis zur Fertigstellung der neuen Leitstelle auf.

Vor zahlreichen Vertretern von Feuerwehren, Rotem Kreuz, Bergwacht, Malteser, Technischem Hilfswerk und weiteren Hilfs- und Rettungseinheiten sowie etlichen Bürgermeistern der Kreisgemeinden bezeichnete Thomas Strobl die neue Integrierte Leitstelle als "Herzstück des Sicherheitskonzepts im Schwarzwald-Baar-Kreis für die 210 000 Menschen, die hier leben." Durch die professionelle Leitstellendisposition werde den Bürgern im Landkreis im Notfall von hier aus das schnellste und am besten geeignete Rettungsmittel geschickt. Dies könne ein Rettungswagen oder der Rettungshubschrauber sein. Dies war in den vergangenen Jahren zwar auch am alten Standort an der Josefsgasse gewährleistet. Mit dem Umzug seien aber nicht nur die Weichen für das Wohl der Patienten gestellt worden. Auch die Arbeitsbedingungen der Leitstellendisponenten seien durch moderne Arbeitsplätze deutlich verbessert. Die 283 000 Euro, die das Land aus Mitteln der Feuerschutzabgabe zum Bau des 4,7 Millionen Euro teuren Baus beisteuerte, nannte Strobl "gut investiert".

Jürgen Roth, Vorsitzender des Rotkreuz-Kreisverbandes, hob die gute Zusammenarbeit der beiden Träger der Integrierten Leitstelle, die Rettungsdienste Schwarzwald-Baar gGmbH und der Landkreis, hervor. "Das Miteinander bringt den Erfolg", sagte er. Man habe jetzt endlich neben der modernsten Technik auch Räumlichkeiten, von wo aus alle Schadenslagen bestens koordiniert werden können. Insbesondere bedankte sich Roth beim Innenminister, der den Rettungskräften im vergangenen Jahr den Rücken stärkte, als während einer Landtagsdebatte zum Thema Hilfsfristen eine AfD-Politikerin die Arbeit der Rettungskräfte verunglimpft habe.

CDU-Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei, der auch im Namen der Landtagsabgeordneten Karl Rombach (CDU) und Martina Braun (Grüne) sprach, nannte die Integrierte Leitstelle "eine Investition in die Sicherheit und Lebensqualität der Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis." Oberbürgermeister Rupert Kubon nannte den Neubau "ein Schmuckstück im neuen Zentrum der Gesundheitseinrichtungen zwischen Villingen und Schwenningen."

Die Leistelle

Die neue Integrierte Leitstelle löst die seit 1975 in der Villinger Josefsgasse untergebrachte Leitstelle ab. Leitstellenleiter ist Dirk Sautter. In dem Neubau werden pro Jahr rund 1600 Feuerwehreinsätze, etwa 50 000 Rettungseinsätze für Rotes Kreuz, DLRG, Bergwacht, THW und andere sowie rund 20 000 sonstige Einsätze (ärztlicher Notfalldienst, Hausnotruf usw.) entgegengenommen und koordiniert. Das heißt, dass im Schnitt alle acht Minuten ein Hilfe-Ersuchen in der Integrierten Leitstelle eingeht. (spr)