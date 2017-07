Schwarzwald-Baar-Kreis Neue Impulse sollen stagnierenden Tourismus beleben

Das Landratsamt hat mit vielen Partnern eine Konzeption mit Zielen und Ideen für die Fremdenverkehrsbranche erarbeitet, denn die Übernachtungszahlen verharren seit Jahren auf demselben Niveau. Dabei gilt der Tourismus auch als wichtige Stütze für die ländliche Infrastruktur, von der auch Einheimische profitieren

Schwarzwald-Baar – Der Tourismus ist ein wichtiger Motor für Wirtschaft und Lebensqualität im Schwarzwald-Baar-Kreis – und trägt dazu bei, gerade in den ländlichen Bereichen die Infrastruktur wie Handel, Bäcker, Arztpraxen, Apotheken oder Schwimmbäder zu erhalten. Darauf setzen Landkreis, Gemeinden, Hotel- und Gastronomiebetriebe mit Attraktionen wie den Triberger Wasserfällen, den Schluchten im südlichen Kreisgebiet oder den Wanderangeboten im Schwarzwald und auf der Baar, mit Radler-Tourismus an Donau und Neckar. 1,6 Millionen Gäste übernachten jährlich im Landkreis, aber seit gut zehn Jahren stagniert diese Zahl, während vergleichbare Landkreise mit deutlichen Steigerungen glänzen können. Ein neues Tourismuskonzept soll Abhilfe schaffen und neuen Schwung in die Szene bringen.

Erste Ergebnisse einer längerfristig angelegten Konzeption wurden – wie schon kurz berichtet – den Kreisräten im Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit des Kreistags vorgestellt. Jan Kobernuß, Geschäftsführer der IFT Freizeit- und Tourismusberatung GmbH aus Köln, erläuterte das Konzept, das in Zusammenarbeit mit Landkreis, Kommunen und Tourismusanbietern entstanden ist. Dieses Konzept setzt darauf, positive Impulse für Hotels- und Beherbergungsbetriebe zu setzen, darüber hinaus auch für die heimische Wirtschaft, Ärzte und Einzelhandel, Bäder, Apotheken und auch Museen und Kunstsammlungen.

Denn die Ortsbereisung habe eine Reihe von beeindruckenden Städten wie Villingen und Donaueschingen erkennen lassen und ein gutes Angebot im Gesundheits- und Kurwesen wie Königsfeld und Bad Dürrheim mit dem attraktiven Solemar, sanierten Schwimmbädern in anderen Städten des Kreises, mit Attraktionen wie den Wasserfällen in Triberg oder dem Uhrenmuseum in Furtwangen, dem Phonomuseum in St. Georgen und den Museen zur Technikgeschichte.

Eine Wertschöpfung von immerhin gut 200 Millionen Euro und mehr als 9000 Arbeitsplätzen im Tourismus zeigten gute Ergebnisse, die man aber noch steigern könne, war Kobernuß überzeugt. Denn bei den Übernachtungszahlen erreiche der Schwarzwald-Baar-Kreis zwar Platz vier von den 16 Stadt- und Landkreisen im Schwarzwald, und Platz acht von 44 Landkreisen in Baden-Württemberg – aber es geht eben nicht weiter voran. Angebote ausbauen, Qualität steigern, Tourismus und Wirtschaft und Lebensqualität verknüpfen: So beschreibt er die Ziele. An Vorschlägen und Ideen zum Erreichen der Ziele fehlt es nicht. Ob sie alle umsetzbar sind, bleibt vorerst offen.

Denn es gibt auch gewisse Mankos. Es fehlen Betten, zudem gab es für die Qualität der Beherbergungsbetriebe insgesamt gerade mal Durchschnittsnoten. Ein gezielter Ausbau des Angebots wird vorgeschlagen, die Qualität ließe sich verbessern. Ferner gelte es, den Schwarzwald zu besser vermarkten mit dem Angebot Wandern, Natur und Erholung. Themen wie Heimat, Kultur und Geschichte müsse man herausstellen, aber auch mehr tun für Mountainbiker. Das Bergerlebnis solle man betonen, sei es durch Aussichtstürme, Rodelbahnen oder eine Hängebrücke über die Gauchach.

Landrat Hinterseh „will die Konzeption positiv begleiten“, auch wenn die Vorschläge nicht eins zu eins umsetzbar sind.“ CDU-Sprecher Thorsten Frei zeigt sich skeptisch: „Wir müssen sehr viele unterschiedliche Akteure zusammenbringen“. Der Landkreis spiele dabei eine große Rolle, aber es spielten viele andere Betriebe, Gemeinden oder Privatleute mit. Es sei Voraussetzung, „dass 20 Bürgermeister und Oberbürgermeister im Landkreis das Konzept mittragen“, sagt Frei, „wir reden über Abgrenzungen und über Geldfragen“.

St. Georgens Bürgermeister Michael Rieger (Freie Wähler) will hingegen die Rolle des „Tourismus-Einzelkämpfers“ ablegen. Trotz aller Vielfalt bei den Angeboten im Kreis „sollten wir mal darüber reden, wie wir eine gemeinsame Organisation schaffen können.“ Anton Knapp, Hüfingen, (SPD) sieht im Tourismus „noch eine ganze Menge wirtschaftliches Potenzial und noch Luft nach oben“. Das müsse genützt werden, jemand müsse es aber vorantreiben. Wolfgang Kaiser, Bündnis 90/ Grüne aus Bad Dürrheim, ist überzeugt, dass das Konzept „Perspektiven eröffnet und es ist ein hervorragender Reiseführer für uns“. Es gehe jetzt darum, daraus Nutzen zu ziehen und es „als Chance für einen Schritt nach vorne zu begreifen.“

Mögliche Maßnahmen

Wo kann man ansetzen, um die Tourismus im Schwarzwald-Baar-Kreis anzukurbeln? Stichpunktartig wurden unter anderem folgende Ideen angesprochen: das Bergerlebnis stärken, das Wintererlebnis sichern, eine Mountainbike-Arena schaffen, eine Erlebnis-Hängebrücke über die Gauchach bauen, einen Baumwipfel-Pfad einrichten, das schon bestehende Tourismusprojekt Wander- und Radparadies weiter entwickeln, eine Offensive für Wohnmobilstellplätze starten. Ferner sollten Gastronomiebetreiber geschult und in Workshops qualifiziert werden, Qualitätsgastgeber könnten sich zertifizieren lassen. Weitere Vorschläge: Vesperhütten zur Einkehr am Wegesrand schaffen, Wanderführer mit Heimat- und Regionalwissen schulen, mehr Interaktionsmöglichkeiten in den Museen anbieten, Angebote der Deutschen Uhrenstraße aus- und aufbauen und das Tourismusmarketing verbessern. (bea)