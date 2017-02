Mönchweiler Narren kontrollieren Mönchweiler Rathaus  Bürgermeister Fluck muss zur Nachschulung

Mönchweiler Narren prangern bei Rathaussturm zwielichtige Zustände im "Fluck'schen Dollhouse" an. Der Bürgermeister muss den Rathausschüssel abgeben und am Fasnetdienstag zur Nachkontrolle antreten.

Unhaltbare Zustände entdeckten die Fahnder des fasnetlichen Landratsamts im Rathaus Mönchweiler. Bürgermeister Rudolf Fluck muss nach vergeigtem Test zur Nachschulung. Erst, wenn er eine neuerliche Kontrolle besteht, erhält er am Fasnetdienstag den Rathausschlüssel zurück.

Bereits von weitem erkennt der Passant in diesen Tagen, wo es im Rathaus Mönchweilers im Argen liegt. Groß empfängt die Besucher über der Eingangstüre ein Schild mit der Aufschrift "Fluck'sches Dollhouse". In den Fluren tanzen Chantalle und weitere Gespielinnen auf und ab. Vereinzelt werfen sie sich sogar in den Arm des Schultes.

Zu verdanken hat Bürgermeister Fluck diesen Skandal der Narrenzunft Mönchweiler. Zum Rathaussturm am Schmotzigen Dunschtig haben Schelbmuler und Mähl-Bolle einmal mehr jede Menge Einfallsreichtum bewiesen.

Natürlich ist die Narrenzunft mit solchen zwielichtigen Zuständen in "ihrem Rathaus" keineswegs einverstanden. Deshalb sorgte sie dafür, dass gleich am Vormittag vermeintliche Kontrolleure des Landratsamts in Mönchweilers Rathaus vorbei schauten.

Diese bescheinigten zwar, dass sich des Schultes Arbeit "ja bisher ganz gut angelassen habe". Man sei "als Aufsichtsbehörde angenehm überrascht gewesen". Nun aber sei man schockiert. Einzig das Bestehen einer Kontrolle könne den Schultes davor bewahren den Rathausschlüssel so kurz nach der Wahl wieder abgeben zu müssen.

Zwar punktete Rudolf Fluck bei der Beantwortung einzelner Fragen, bei grundlegendem Wissen, wie beispielsweise nach der Grundsteinlegung der Alemannenhalle, versagte er aber kläglich. Außerdem ergab seine Vermessung streng entsprechend den "Vorgaben für amtliche Personen – Sparte Bürgermeister ländlicher Gemeinden", dass unter anderem sein Kreuz schlicht nicht breit genug und der Kopf nicht dick genug sind.

Langer Rede, kurzer Sinn: Bürgermeister Fluck bestand die Kontrolle natürlich nicht und muss während der nächsten Tage zur Nachschulung. Nun will man bei der Narrenzunft aber nicht unfair sein. Am Fasnetdienstag darf er pünktlich um 16 Uhr in der Alemannenhalle zur öffentlichen Nachkontrolle antreten. Besteht er diese, erhält er den Rathausschlüssel wieder zurück.