Schwarzwald-Baar Motorradmesse mit 80 Ausstellern

27. Süddeutsche Motorradausstellung auf dem Schwenninger Messegelände am kommenden Wochenende

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Drei Schwenninger Messehallen werden erneut voll belegt sein, wenn rund 80 Händler bei der 27. Süddeutschen Motorradausstellung (Süma) am 18. und 19. März eine Fülle von neuen Motorradmodellen zeigen werden.

"Daneben gibt es zahlreiche hochwertige Quads zu bestaunen und natürlich das für einen Motorsportfan unentbehrliche spezifische Zubehör. Kurz gesagt also Neues, Bewährtes und Gutes konzentriert in den Schwenninger Messehallen", teilt Messeveranstalter Reiner Sunderer mit. Allein schon wegen der Umstellung auf eine neue Abgasnorm seien die Herstellerfirmen genötigt gewesen, zahlreiche neue Modelle zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. So würden die Japaner nach Jahren der Zurückhaltung wieder verstärkt auftreten.

Glanzlicht des Unterhaltungsprogramms sollen einmal mehr die Vorführungen im Freigelände sein. "Neben Kinderstar Luca Göttlicher aus dem Allgäu wird das bekannte Wille-Freestyle-Stunt-Team von Markus Willam aus Vorarlberg zeigen, was für Kunststücke mit Motorrad und Quad möglich sind", so Sunderer.

Zahlreiche Reiseanbieter sowie Dienstleister mit Infoständen vervollständigen das Ausstellungsspektrum, heißt es in der Vorschau: "Sicherlich werden auch die Vorführungen mit einem sogenannten Drift-Trike dem Thema Spaßfaktor neuen Auftrieb geben."

Direkt zwischen dem Haupteingang vor der Messehalle A findet ein kostenloser Gebrauchtmotorradmarkt für Jedermann statt: "Einfach das Motorrad auf dem Freigelände abstellen, Verkaufsschild anbringen, abschließen und das war's schon", teilen die Veranstalter mit. Die Anlieferung der Gebrauchtmaschinen ist aber nur am Freitag von 8 bis 22 Uhr möglich, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Traditionell haben jene Besucher, die mit dem Motorrad zur Süma anreisen, wieder freien Eintritt und freie Zufahrt auf das Messegelände.

Eintritt: sieben Euro pro Person. Am Samstag hat die Messe von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.