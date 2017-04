Schwarzwald-Baar Mercedes schleudert im Schneematsch auf Sommerreifen in Betonleitwand

49-Jähriger verliert auf der Autobahn bei Villingen-Schwenningen die Kontrolle über sein Auto – und bleibt unverletzt

Die Kombination von Schneematsch und Sommerreifen ist einem 49 Jahre alten Mercedes-Fahrer am Dienstagabend auf der Autobahn A81 zum Verhängnis geworden. Er geriet am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr mit seinem Auto zwischen den Ausfahrten Tuningen und Villingen-Schwenningen ins Schleudern, geriet nach links von der schneeglatten Fahrbahn ab und prallte in eine Betonleitwand. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mercedes nur mit Sommerreifen bestückt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, so die Polizei. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht gefährdet worden.