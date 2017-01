Schwarzwald-Baar Mehre Übergriffe auf Reisende in Regionalzügen

Eine Gruppe junger und zum Teil erheblich betrunkener Männer hat laut Bundespolizei Reisende zwischen Villingen und Freiburg belästigt.

Eine Gruppe junger Asylbewerber soll am vergangenen Samstag mehrere Reisende im Regionalzug zwischen Villingen und Neustadt und weiter in einem Anschlusszug nach Freiburg belästigt haben. Jetzt laufen Ermittlungen, teilte die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein am Mittwoch mit.

Dem Bericht zufolge hatte der Zugbegleiter des Regionalexpress RE17236 von Neustadt nach Freiburg gegen 19 Uhr die Bundespolizei verständigt, da mehrere alkoholisierte Männer augenscheinlich nordafrikanischer Herkunft versucht hätten, ihre Hände in die Jackentaschen von anderen Fahrgästen zu stecken. Nach weiteren Zeugenaussagen sei zudem das Kleinkind einer Reisenden von einem der Männer auf die Stirn geküsst worden.

Weitere Vorfälle hätten sich ersten Ermittlungen zufolge bereits zuvor im Regionalexpress RE22315 zwischen Villingen (Abfahrt: 17.37 Uhr) und Neustadt ereignet. Die Gruppe sei in Neustadt nach Ankunft des Zuges um 18.25 Uhr ausgestiegen und dann um 18.31 Uhr mit dem Regionalexpress RE17236 weiter in Richtung Freiburg gefahren.

Zwei Streifen der Bundespolizei hätten dann bei der Ankunft des Zuges in Freiburg fünf marokkanische Staatsangehörige im Alter zwischen 19 und 30 Jahren angetroffen. Diese seien zum Teil erheblich alkoholisiert gewesen und hätten den polizeilichen Anweisungen nur mit Widerwillen Folge geleistet. Einer der Männer, ein 30-Jähriger, sei so betrunken gewesen, dass ihn die Bundespolizei in Gewahrsam genommen habe. Die übrigen Männer seien nach Erhebung ihrer Personalien aufgefordert worden, sich in den Landkreis Sigmaringen zurückzubegeben, denn auf diesen sei ihr Aufenthalt beschränkt gewesen

Die Bundespolizei bittet Zeugen der Vorfälle, sich bei der Inspektion Weil am Rhein (Tel. 07628 / 8059-0) oder über die kostenlose Hotline der Bundespolizei unter 0800 6 888 000 zu melden. Das gelte insbesondere für eine junge Frau, die sich im Zug befunden und den Polizeinotruf gewählt habe.