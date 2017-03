Schwarzwald-Baar-Kreis Mehr als 18000 Besucher auf der Berufemesse Jobs for Future

Messegesellschaft meldet steigende Besucherzahlen zum Abschluss der dreitägigen Messe

Mit einem Besucher-Plus im Vergleich zum Vorjahr hat die Berufemesse Jobs for Future in Villingen-Schwenningen am Samstagabend geendet. Die Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH zählte während der drei Veranstaltungstage auf dem Schwenninger Messegelände insgesamt 18 215 Besuchern und bilanziert "volle Messehallen und zufriedene Aussteller". Zum Vergleich: Bei der Jobs for Future 2016 wurden 17 491 Gäste gezählt.