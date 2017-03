Schwarzwald-Baar Mehr Unfälle, aber weniger Verkehrsopfer

Polizeipräsidium Tuttlingen legt Verkehrsunfallbilanz für 2016 vor

Schwarzwald-Baar – Überwiegend positive Tendenzen für die Verkehrssicherheit im Schwarzwald-Baar-Kreis weist eine Bilanz für 2016 auf, die das Polizeipräsidium Tuttlingen am Dienstag vorgelegt hat. Insgesamt folgt der Landkreis damit der Entwicklung im gesamten Präsidiumsbezirk, der noch die Kreise Rottweil, Tuttlingen, Freudenstadt und Zollernalb umfasst. Für 2017 kündigt das Präsidium unter anderem verstärkte Kontrollen an Motorradstrecken an.

Verkehrsunfälle insgesamt: Die Gesamtzahl der von der Polizei registrierten Verkehrsunfälle nahm um 3,1 Prozent auf 5237 zu. Allerdings betraf dieser Anstieg den Bereich von Unfällen mit reinem Sachschaden sowie Kleinstunfälle. Dagegen ging die Zahl von Unfällen, bei denen es Verletzte gab, von 626 auf 571 zurück.

Die Zahl der Verkehrsopfer ist im Vergleich zu 2015 um fast 15 Prozent gesunken – von 872 auf 742 Verunglückte. Anders als im restlichen Präsidiumsbezirk ging nicht nur die Zahl der Schwer- und Leichtverletzten, sondern auch jene der Todesopfer zurück. Vorbeugung: Die Zahl der Motorradunfälle ist gesunken – sowohl im gesamten Präsidiumsbezirk als auch speziell im Schwarzwald-Baar-Kreis. Dennoch wird die Polizei in der Motorradsaison 2017 die Kontrollen an Strecken verstärken, die im Schwarzwald, am Randen und im Donautal bei Motorradfahrern beliebt sind. Ziel sei insbesondere der Schutz der Motorradfahrer selbst, da rund 57 Prozent der Motorradunfälle von diesen selbst verursacht würden.

Wichtige Zielgruppen für Präventionsveranstaltungen seien zudem junge Fahrer (18 bis 24 Jahre), aber auch Senioren ab 65 Jahren. Denn in beiden Fällen steige die Zahl von zum Teil sehr schweren Unfällen, an denen Fahrer aus diesen Gruppen beteiligt waren, an.