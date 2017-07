Schwarzwald-Baar-Kreis Mehr Hilfestellung nach Schlaganfall

Neue Initiative möchte Betroffene besser unterstützen und eine große Lücke im Hilfeangebot schließen, denn viele Betroffene fühlen sich bislang allein und überfordert

Schwarzwald-Baar – Solch eine Initiative fehlt schon lange: Obwohl es viele Betroffene gibt, existierte unter den 156 Selbsthilfegruppen im Schwarzwald-Baar-Kreis bislang keine Selbsthilfe-Initiative für Schlaganfall-Betroffene und deren Angehörige. Es gab damit keine zentrale Anlaufstelle für Schlaganfall-Patienten, die aus einer entsprechend spezialisierten Klinik oder Reha-Einrichtung entlassen wurden. Das war auch immer wieder mal Thema beim alljährlichen Selbsthilfetag in Bad Dürrheim oder auch in verschiedenen medizinischen Einrichtungen wie beispielsweise in der Schloss-Klinik Sonnenbühl in Bad Dürrheim, in der Patienten nach dem Schlaganfall während der darauf folgenden Rehamaßnahme betreut werden.

Jetzt ändert sich die Situation. Auf die Initiative von Jürgen Findeisen aus Niedereschach und der Koordinationsstelle für Selbsthilfegruppen vom Landratsamt Schwarzwald-Baar gab es jetzt ein erstes Treffen der neuen Initiative Schlaganfall. Sie soll künftig Betroffenen und Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite stehen (siehe Infokasten).

Die Teilnahme Betroffener war zwar noch etwas zögerlich – jedenfalls gemessen daran, was Stefanie Kaiser vom Landratsamt, die die Selbsthilfegruppen koordiniert, und Jürgen Findeisen erwartet hatte. "Aber gut Ding braucht eben Weile", so die Ansicht der beiden Initiatoren. Solch ein Schritt an die Öffentlichkeit bedeute ja immer auch Überwindung.

Er sei vor fünf Jahren selbst betroffen gewesen, erklärte Jürgen Findeisen, und habe schon länger die Idee gehabt, sich zu engagieren, wenn die Zeit dafür da wäre. Nun ist er Rentner. Also habe er Anfang des Jahres Kontakt zur Deutschen Schlaganfall-Hilfe und auch zu Stefanie Kaiser aufgenommen. Sein erster Schritt sei die Bereitstellung von Informationen gewesen. Daneben seien die Unterstützung Betroffener bei Arztbesuchen, Rat beim Wohnungsumbau und Angebot von Hilfsmitteln sowie Mobilität und Pflege Schwerpunkte – also schlicht und einfach auch das Thema Lebensqualität. Jetzt sollen sich weitere Mitstreiter finden, die ehrenamtlich Schlaganfall-Patienten in ihrem Alltag unterstützen. Und warum sollten das nicht selbst Betroffene sein?

Wichtig war für Findeisen die Auftaktveranstaltung, an der auch Vertreter örtlicher Sanitätszentren und von der Schloss-Klinik Sonnenbühl teilnahmen. "Ich bin hier, weil ich durch unsere Arbeit den Bedarf unserer Klienten sehe und hoffe, ihnen mit Informationen weiterzuhelfen", erklärte etwa Markus Piro. Nach der ersten Vorstellung schloss sich der Kreis – und zwar zu einem Gesprächskreis. Die Teilnehmer stellten Fragen, schütteten ihr Herz aus. Es ging um die Anerkennung von Behinderungen, Schwierigkeiten im Alltag, in welchen Abständen man eine Reha-Maßnahme beantragen kann.

Und es ging auch einfach nur darum, die ohnmächtige Überforderung auszudrücken, mit der sich ein Betroffener – dem man seine Erkrankung nicht von außen ansieht – konfrontiert sieht, wenn ihm gesagt wird: "Das ist doch schon so lange her, du müsstest dich doch inzwischen wieder normal bewegen können." Deutlich waren die Emotionen spürbar, die vor verständnisvollen und zum Teil selbst betroffenen Zuhörern geäußert werden konnten – aber auch die Überforderung und damit der Informationsbedarf Betroffener und ihrer Angehörigen im Kampf um Anerkennung der Behinderung.

"Ich fühle mich wie in einer Wolke", sagte eine der Anwesenden. "Nichts kommt rein, ich komme nicht raus." Immer wieder wurden Fragen laut wie: "Wie kann jemand, der einen nie gesehen hat, über eine Behinderung und den Ausweis dafür entscheiden?" Zutage kam eine wohl unterschiedliche Handhabung der Gesetze in den verschiedenen Landkreisen.

Der Termin für ein nächstes Treffen steht noch nicht fest. Der Aufgabenkatalog der neuen Initiative sieht zunächst das Einholen genauerer Informationen vor, ferner soll Kontakt zum Versorgungsamt und zum Sozialverband VdK geknüpft werden.

Kontakt

Die neue Initiative will Schlaganfall-Betroffenen Informationen und Hilfestellungen bieten bei Themen wie Kommunikation, Mobilität, Wohnen, Hilfsmittel und Pflege – mit dem Ziel, den Alltag wieder selbst in den Griff zu bekommen. Ansprechpartner für Menschen, die sich für die Initiative Schlaganfall interessieren: Stefanie Kaiser, Selbsthilfekontaktstelle Landratsamt Schwarzwald-Baar, Telefon 07721/9137165, E-Mail: S.Kaiser@lrasbk.de, oder Jürgen Findeisen, Telefon 07728/91225, E-Mail: juergen.findeisen@gmx.net.