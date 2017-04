Kreis Rottweil Magische Bilder wie im Traum

Kunstverein Wilhelm Kimmich zeigt in Lauterbach Werke von Verónica Munín-Glück

Mit der in Sulz lebenden Malerin Verónica Munín-Glück präsentiert der Kunstverein Wilhelm Kimmich in Kooperation mit dem Landkreis Rottweil in Lauterbach eine wahre Kosmopolitin. Die gebürtige Argentinierin ist weltweit mit ihren Gemälden in Ausstellungen, auf Messen und in Museen vertreten. Aber nicht nur als Person und Künstlerin zeigt sie sich kosmopolitisch, auch in ihrem bildnerischen Kosmos bewegt sie sich rund um die Welt, wobei das urbane, aber auch das Landschafts-Motiv durchaus austauschbar ist. Es ist letztlich nur Malanlass.

„Panoptikum“ ist das großformatige Gemälde betitelt, mit dem der abwechslungsreiche Rundgang beginnt und zugleich als Titelbild der Einladung „Raumbilder – Bildräume“ viel über die künstlerische Herkunft verrät. Verónica Munín-Glück hat in Buenos Aires Architektur studiert. Die Auseinandersetzung mit Raum und Licht ist ein Thema, das sie seitdem begleitet, sowohl als Künstlerin als auch als Architektin. Einen Hauptberuf hat sie nicht. Sie habe zwei Berufe, so Munin-Glück. Zu den Räumen, den Inneren wie Äußeren gleichermaßen kommen in ihren komplexen Bildkonstruktionen die Figuren, das Menschliche mit sämtlichen Tugenden, Ängsten, Sehnsüchten und Freuden.

Im „Panoptikum“ schaut ein großes Auge an der Decke eines Raumes den Betrachter an, fixiert ihn förmlich. Man fühlt sich wie das Bildpersonal in der hell erleuchteten Raummitte überwacht. Bei näherer Auseinandersetzung ist in den Farbschichten „watching you“ zu entziffern. Großen Wert legt die Künstlerin darauf, dass Perspektive und Haltung der Figuren stimmen, weniger auf den Titel eines Bildes. Dieser lege den Betrachter zu sehr auf etwas Bestimmtes fest. Bilder könnten jedoch mehr als nur eine Wahrheit enthalten, sagt sie.

Deshalb stellen die Bildtitel bisweilen mehr Fragen, als sie zu allzu schnellen Antworten bereit wären. Und dennoch schaut man auf die Werkliste. „Acheh Niyeu“ – so ein weiteres Bild betitelt. In der Sprache der Ureinwohner Südpatagoniens bedeutet das: „Ein Platz, der einst heiß war“. Das Bild zeigt eine Landschaft mit glutrotem Himmel. Ein Mann mit Stock schaut in die Weite, ein anderer bewegt sich von ihm weg. Sie werfen weiße Schatten. Im Hintergrund: sieben stille Beobachter. Wer noch genauer hinschaut, entdeckt am rechten Bildrand ein Gesicht. Wer es ist, man weiß es nicht.

So funktionieren die Bildszenarien von Munin-Glück immer. Sie entwirft Fantasielandschaften und Architekturen und setzt Figuren, quasi als Stellvertreter des Betrachters hinein. Was haben nun Menschen in diesen surrealen Landschaft verloren? Man darf fantasieren, sich selber Geschichten ausdenken. Je länger man hinschaut, umso mehr Details kristallisieren sich heraus und wecken wiederum Assoziationen, bis schließlich alles wieder unklar wird, nicht mehr fassbar ist.

Alles bleibt in der Schwebe, Reales und Irreales scheint ineinander überzugehen. „Ihre Bildwelt ähnelt dem Gefilde eines Traums oder des Gedächtnisses, das in Bewegung ist und immer wieder sein Zentrum verschiebt“, schreibt die Stuttgarter Kunsthistorikerin Ricarda Geib über das malerische Werk von Veronica Munin-Glück.

Neben Raumbildern zeigt die Künstlerin auch bis zu zwei Meter hohe Porträts, die wie Landschaften wirken. Sie sind mit einer besonderen, nachleuchtenden Farbe gemalt. Diese lädt sich tagsüber mit Licht auf, das abends wieder abgegeben wird.

Was bleibt am Ende durch die Ausstellungsräume? Die virtuos komponierten personalisierten Raumbilder sind in ihrer Vielschichtigkeit von magischer Wirkung. Sie geben dem Betrachter optische Rätsel auf.

„Veronica Munin-Glück. Raumbilder-Bildräume“ in der Galerie Wilhelm Kimmich, Lauterbach Hauptstr. 17, bis 28. Mai. Samstags, sonntags und feiertags von 14 bis 17 Uhr.