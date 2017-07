Schwarzwald-Baar Lob und Kritik fürs Schwarzwald-Baar Klinikum

Kreisräte diskutieren Jahresabschluss: Fast vier Millionen Euro Jahresgewinn, aber auch Personalengpässe

Schwarzwald-Baar (ewk) Der Kreistag hat die Jahresrechnung 2016 des Schwarzwald-Baar Klinikums bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung offiziell festgestellt. Die Bilanzsumme des dritten vollen Betriebsjahres seit dem Bezug des Neubaus beträgt wie bereits berichtet 369 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss von 3,94 Millionen Euro wandert in die Rücklagen. Im Wirtschaftsplan 2016 war man noch von einem leichten Jahresfehlbetrag von 410 000 Euro ausgegangen.

Trotz Engagement in der Aus- und Fortbildung macht allerdings der Fachkräftemangel Probleme, so Klinikgeschäftsführer Matthias Geiser. Risiken sieht er bei rückläufigen Erträgen aus der Krankenhausapotheke und im Blick auf die künftige Aushandlung der Behandlungspreise. Bei der unzureichenden Finanzierung durch das Land seien Investitionen nur bei Gewinnen möglich. Für den Standort in Donaueschingen stehen Investitionen von vier Millionen Euro zum Umbau von Drei- in Zweibett-Zimmer an.

Im Kreistag wurde das Jahresergebnis im Kontext der Startphase durchgängig positiv wahrgenommen, aber auch kritisch als „schwarze Null“ (Thorsten Frei, CDU) gewertet, die Kooperation mit niedergelassenen Ärzten als hervorragend beschrieben (Oliver Freischlader, SPD). Mehrfach unüberhörbar angesprochen wurde der Personalmangel insbesondere im Pflegebereich. Christian Kaiser (Grüne) mahnte, den Leistungszuwachs durch Personalzuwächse zu begleiten und aufzupassen, „dass nichts aus dem Ruder läuft“. Mit knapp 147 Millionen Euro lagen die Personalkosten um vier Millionen über dem Vorjahr. Die Zahl der vollbeschäftigten Mitarbeiter stieg um 24 auf 2029 Vollkräfte.

Ärgerlich zeigte sich Ernst Reiser (Freie Wähler), dass der jährliche Schuldendienst nicht wie angekündigt bei acht, sondern nun bei 11,5 Millionen Euro liege. Für Anton Knapp (SPD) war klar, dass man mit einem Prozent Bilanzertrag keine notwendigen Zukunftsinvestitionen finanzieren könne.

Eine Warteliste an der Klinik-Kindertagesstätte (Kita) mit angeblich 200 Namen konnte Geschäftsführer Geiser nicht bestätigen. Hier decke man vor allen Schichtsituationen ab. Darüber hinaus sei man mit der Stadt über einen Kita-Bedarfsplan im Gespräch.