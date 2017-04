Schwarzwald-Baar Literatur-Gesprächsabend mit Autorin Thea Dorn

Schriftstellerin am 25. April zu Gast im Theater am Ring in VS-Villingen

Die Schriftstellerin und Fernsehmoderatorin Thea Dorn ist zu Gast in der Veranstaltungsreihe „Autor im Gespräch“ am 25. April im Theater am Ring in VS-Villingen. Sie stellt dort ab 20 Uhr ihren neuen Roman „Die Unglückseligen“ vor. Gesprächspartner ist der Rundfunkjournalist Wolfgang Niess. In dem Buch geht es um die Molekularbiologin Johanna Mawet, die während eines Forschungsaufenthalts in den USA einen merkwürdigen Herrn aufgabelt: „Sie macht abstruse Erfahrungen mit ihm, und schließlich gibt er sein Geheimnis preis. Er sei der Physiker Johann Wilhelm Ritter, geboren 1776“, heißt es weiter in der Ankündigung des Amts für Kultur VS. Um der vermeintlichen Unsterblichkeit auf die Spur zu kommen, lässt sie Erbgut analysieren. Schließlich muss das Paar nach Deutschland fliehen. Karten gibt es für 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) unter anderem im Franziskaner Kulturzentrum Villingen oder unter Tel. 07721/822525.