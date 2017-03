SchwarzwaldBaarKreis Licht auf dunkles Geschichtskapitel

Ausstellung \"NS-Euthanasie-Verbrechen\" eröffnet: Viele Opfer aus dem heutigem Landkreis-Gebiet

Schwarzwald-Baar – Landrat Sven Hinterseh benennt es ohne Umschweife: „Die Geschichte ist Teil unserer Identität“, auch im Falle der systematischen Morde an Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen auch in unserer Region zur Zeit der nationalsozialistischen Diktatur. Der Chef der Kreisverwaltung des Schwarzwald-Baar-Kreises hat im Landratsamt in Villingen die Tafelausstellung „NS-Euthanasie-Verbrechen – Die ‚Tötungsanstalt’ Grafeneck und die Kreispflegeanstalt Geisingen“ eröffnet.

Die informative Schau widmet sich Ereignissen und Taten hauptsächlich der 1930er und 1940er Jahre in Württemberg und Baden, die unvermindert Grauen und Abscheu auslösen. Darüber hinaus klärt sie über Fakten auf, die vom Vergessen oder auch Beschweigen bedroht sind und deren Kenntnis für eine kritische wie auch humane Erinnerungskultur nötig ist. Da ein Fokus auf die damalige Kreispflegeanstalt Geisingen und das Gebiet des heutigen Schwarzwald-Baar-Kreises gerichtet ist, wird für den Betrachter ein unseliger Zusammenhang deutlich: die konkrete und bedrückende Nähe der direkten Heimat zum Schloss Grafeneck, das etwa sieben Kilometer westlich von Münsingen auf der Schwäbischen Alb liegt und 1940 von den Nationalsozialisten als sogenannte Tötungsanstalt für die Ermordung von über 10 000 Menschen herhalten musste.

Der Kern der Ausstellung stammt von der heutigen Gedenkstätte Grafeneck, deren Mitarbeiterin Franka Rößner in einem prägnanten Vortrag „Grafeneck 1940“ beschrieben hat. Der vom Kreisarchiv beigesteuerte Teil der Ausstellung verdankt sich wesentlich Friedrich Engelke vom Verein Pro Stolpersteine Villingen-Schwenningen, ferner Joachim Sturm, dem ehemaligen Kreisarchivar, sowie seinem Nachfolger Clemens Joos, der sachkundig die Probleme bei der Erforschung der Ereignisse in Geisingen skizziert hat. Auch wenn diese Arbeit noch bei Weitem nicht abgeschlossen ist und Joos vorsichtig von einem aktuellen „Baustellenbericht“ gesprochen hat, so lässt sich doch schon ziemlich viel festhalten und auf den Tafeln ablesen.

Die Kreispflegeanstalt in Geisingen war 1872 von den damaligen Bezirksämtern Donaueschingen und Villingen gegründet worden. Sie diente der Unterbringung alleinstehender, gebrechlicher und mittelloser Menschen, die Pfleglinge genannt wurden. Ihre Pflege und die Führung des Haushalts oblag Angehörigen der katholischen Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul. Ab 1933 griffen auch hier die Gesetze des NS-Regimes. Zwischen 1934 und 1938 wurden mindestens 25 Geisinger Pfleglinge zwangsweise sterilisiert. Diese Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit fanden in den Krankenhäusern von Donaueschingen und Villingen statt. Zwischen Oktober 1940 und Juli 1941 wurden aus Geisingen 68 Pfleglinge als so genannte Ballastexistenzen eingestuft und mit dem Ziel ihrer Tötung in Bussen deportiert. Etwa 50 von ihnen wurden gleich nach ihrer Ankunft in Grafeneck vergast, die übrigen an anderen Orten. Gegen Kriegsende und noch danach unter französischer Besatzung starben zwischen 1944 und 1947 etwa 390 körperlich entkräftete Pfleglinge in Geisingen an Unterernährung und entsprechenden Folgeerkrankungen.

Begleitprogramm

Im Foyer des Landratsamtes finden vier begleitende Veranstaltungen statt:

NS-Euthanasie in Baden: Vortrag von Dr. Gabriel Richter (Psychiatrie Reichenau), 13. März, 19:30 Uhr

Vortrag von Dr. Gabriel Richter (Psychiatrie Reichenau), 13. März, 19:30 Uhr Die badische Justiz im „Dritten Reich“: Vortrag von Johannes Daun (Landgericht Waldshut-Tiengen), 20. März, 19 Uhr

Vortrag von Johannes Daun (Landgericht Waldshut-Tiengen), 20. März, 19 Uhr Vergessen, Beschweigen, Erinnern: Gespräch mit Professorin Aleida Assmann (Universität Konstanz), 27. März, 19 Uhr

Gespräch mit Professorin Aleida Assmann (Universität Konstanz), 27. März, 19 Uhr Fragen an gestern – heute, morgen: Generationengespräch und Podiumsdiskussion, 3. April, 19 Uhr

Besichtigung der Ausstellung im Landratsamtes in VS-Villingen montags bis mittwochs jeweils 7.30 bis 17 Uhr, donnerstags 7.30 bis 17.30 Uhr, freitags 7.30 bis 12.30 Uhr. Führungen am Freitag, 10., 17. und 24. März, jeweils 14 Uhr (Anmeldung: Tel. 07721/9137106); Sonderführungen auf Anfrage möglich.