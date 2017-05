Schwarzwald-Baar-Kreis Leistungssprung im kommunalen Glasfasernetz

Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis und seine Betreiberfirma Stiegeler bieten ab sofort mehr Tempo fürs Internet ohne zusätzliche Kosten für die Anschlussnutzer

Schwarzwald-Baar – Der kommunale Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis kann mit noch geringen, inzwischen aber stetig wachsenden Anschlusszahlen an sein wachsendes Glasfasernetz aufwarten. "Wir haben einen großen Zulauf, überall, wo wir bauen", freuten sich gestern Landrat Sven Hinterseh, Bürgermeister Jürgen Roth und Jochen Cabanis, der Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitbandversorgung, bei einem Pressegespräch in der Donaueschinger Landratsamtsfiliale.

Anlass war die Erhöhung der Bandbreite zum 1. Mai, die Felix und Marina Stiegeler von der Firma Stiegeler aus Schönau – der Betreiberfirma des kommunalen Netzes – angekündigten: Die Datenübertragungsgeschwindigkeit der Internetleitungen wird verdoppelt. Ohne zusätzliche Mehrkosten für die Kunden.

Wo bisher die Dateien mit 50 Megabit je Sekunde (Mbit/s) über die Glasfaser empfangen wurden, stehen nun 100 Mbit je Sekunde im Download zur Verfügung. Der Upload, also das Hochladen ins Internet, wird von 10 auf 40 Mbit/s erhöht. Beim großen Tarif stehen statt 150 und 10 Mbit/s nun Leitungen mit 200 und 40 Mbit/s zur Verfügung. Die enorme Geschwindigkeitserhöhung ermöglicht künftig in großem Tempo das Laden von Internetdiensten, Filmen oder umfangreichen Dateien.

Wo man früher eine halbe Stunde Zeit und mehr brauchte, geht das Herunterladen dann per Mausklick in wenigen Minuten oder gar Sekunden. Das Büro mit Arbeitsplätzen zu Hause ist damit deutlich näher gerückt. Firmen, die auf mehreren Standorten verteilt arbeiten, können ein eigenes Intranet zwischen verschiedenen Werken mit hoher Geschwindigkeit aufbauen und die altersgerechte Wohnung mit Fernüberwachung, die künftigen Dienste der Telemedizin oder das neue Nutzerverhalten vieler Fernsehzuschauer mit zeitversetzt abrufbaren Sendungen sind nicht mehr Zukunftsmusik, sondern in naher Zukunft umsetzbar.

"Die Reserven in der Bandbreite sind durch das Glasfasernetz ohne jegliche Leistungsverluste vorhanden". erläutert Felix Stiegeler, der Chef des IT-Unternehmens aus Schönau. Seine Firma erhielt 2015 den Zuschlag als Netzbetreiber im Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Unternehmen, das sich seit 25 Jahren mit Informationstechnologie, Kommunikation und Netzwerken befasst, betreut als mittelständisches Unternehmen neben dem Schwarzwald-Baar-Kreis auch Kunden im Kreis Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald.

Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Breitband-Zweckverbandes, zeigt sich zuversichtlich über den wachsenden Kundenstamm. Bisher wurden rund 5400 Verträge für Hausanschlüsse mit den Eigentümern abgeschlossen. Damit seien Glasfaseranschlüsse in 10 000 Wohneinheiten verfügbar. 1033 Hausanschlüsse sind fertig gebaut, was 1788 Wohneinheiten entspricht, "das heißt, sie sind passiv in Betrieb gegangen", so Cabanis. "Und wir schicken das Licht auf die Leitung", ergänzt Felix Stiegeler. 300 Hausanschlüsse werden von der Firma Stiegeler mit Telefon, Internet und Fernsehen über das Glasfasernetz versorgt. Nochmals rund 300 haben einen Vertrag abgeschlossen und werden zukünftig über Glasfaser versorgt.

Freilich: Es bleibt noch viel Arbeit zu erledigen. Bis 2025 soll jeder Hof im Landkreis angeschlossen und sollen insgesamt 250 Millionen Euro ausgeben sein. Auf 60 000 Gebäude schätzt Landrat Hinterseh die Zahl im Landkreis. Eine Abschlussdichte von 70 Prozent sehen die Experten als "Vollausbau" an, das bedeutet den Anschluss von 42 000 Gebäuden, "mehr Kunden erreicht man nicht", ist Stiegeler überzeugt. Derzeit seien 8500 Hausanschlüsse verfügbar, rund 5500 Kunden haben einen Vertrag abgeschlossen, "das heißt, wir haben derzeit eine Anschlussdichte weit über 50 Prozent."

Netzausbau