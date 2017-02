St. Georgen/Konstanz Lebenslange Haft für brutalen Mord mit Hammerschlägen an Ex-Frau

Das Landgericht Konstanz schickt 59-jährigen Mann aus Villingen-Schwenningen lebenslang hinter Gitter. Er hatte seine Fau im Juli 2016 in St. Georgen mit einem Hammer erschlagen.

Schwarzwald-Baar/Konstanz – Lebenslange Haft hat das Landgericht Konstanz am Montag über einen 59-jährigen Mann aus Villingen-Schwenningen verhängt. Für das Gericht stand eindeutig fest, dass er es war, der im Sommer vorigen Jahres seine geschiedene Ehefrau mit mindestens 35 Hammerschlägen auf den Kopf getötet hat.

Zur tödlichen Falle wurde für die 48-Jährige ihre gerade erst bezogene neue Wohnung in St. Georgen, in der sie mit ihrem neuen Lebenspartner und einer ihrer Töchter lebte. Der 59-Jährige wusste, dass die in Nachtschicht arbeitende Frau vormittags alleine in der Wohnung schlief. Nach Überzeugung des Gerichts schlich er sich mit einem Ausbeulhammer und Einweghandschuhen ausgerüstet an jenem Juli-Vormittag mit einem Nachschlüssel in deren Wohnung. Dann soll er mindestens 35 Mal mit dem Hammer auf Gesicht- und Kopfbereich seiner Ex-Frau eingeschlagen haben.

Laut Spurenbild muss sie zunächst noch versucht haben sich zu wehren, bis Bewusstlosigkeit eintrat und sie am eigenen Blut erstickte.

Der Angeklagte behauptete bis zuletzt, er könne sich an jenen Tag überhaupt nicht erinnern. Obwohl ein Psychiater diese Erinnerungslücke als "prozesstaktische Amnesie" entlarvte, sagte der 59-Jährige gestern in seinem Schlusswort: "Ich weiß von nichts".

Das Gericht konnte ihm die sorgsam geplante und vorbereitete Tat aber nach viertägiger Beweisaufnahme lückenlos, zweifelsfrei und plausibel nachweisen. Auch stand aus Sicht der Richter fest, dass er sie nicht aus Verzweiflung, sondern aus krankhafter Eifersucht und Hass auf das neue Leben der Ex-Frau begangen habe.

Nachdem sie sich aus der von Gewalt und Kontrolle geprägten Zweck-Ehe gelöst und einen neuen Partner gefunden hatte, habe er dem nichts Konstruktives entgegensetzen können, sagte der Vertreter der Staatsanwaltschaft. Schon in der Ehe habe er sich aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen zurückgezogen, während die Frau mit Freunden und Arbeit mitten im Leben stand. Mit seiner "äußerst verachtenswerten und sittlich auf niedrigster Stufe stehenden Vorgehensweise", habe er die gesamte Persönlichkeit des Opfers vernichten wollen.

Das Gericht ging dagegen zugunsten des Angeklagten davon aus, dass sich die Vielzahl der brutalen Schläge mit einer Eigendynamik während des Tatgeschehens erklären lasse. Mit dieser habe der 59-Jährige womöglich so nicht gerechnet.

Tagelang verfolgte der schwer traumatisierte ehemalige Lebensgefährte des Tatopfers, der das Blutbad entdeckt hatte, den Prozess. Begleitet wurde er von einer Tochter der Getöteten, die Nebenklage erhoben hat. Mit jedem Tag stieg das Entsetzen. Gestern sprach ihr Anwalt den Angeklagten direkt an: "Sie wissen genau, was an jenem Tag passiert ist, und die Angehörigen stehen jetzt immer noch vor quälenden Fragen, die nur Sie beantworten können."

Der 59-Jährige reagierte nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.