Schwarzwald-Baar-Kreis Landwirtschaftstag auf der Südwest-Messe: Harte Kritik an Agrarpolitik

Der Bauernpräsident aus Bayern als Hauptredner geht hart mit Politikern und Behörden ins Gericht. Unterdessen zeichnet die Amtschefin des Ministeriums Ländlicher Raum Gewinner eines Wettbewerbes aus.

Schwarzwald-Baar – Wie schafft man es, der Arbeit der Landwirte die notwendige Wertschätzung entgegenzubringen? Diese Frage stellte nicht nur Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Rupert Kubon beim Landwirtschaftstag auf der Südwest-Messe.

Die fehlende Wertschätzung von Gesellschaft und Politik prangerten die Redner beim Landwirtschaftstag auf der Südwest Messe an. Wie der Vizepräsident des Badisch-landwirtschaftlichen Hauptverbandes, Bernhard Bolkart, aus einer Umfrage zitierte, seien „drei Viertel der Bauern sehr zufrieden oder zufrieden mit ihrer Situation.“ Diese Zufriedenheit beziehe sich allerdings in erster Linie auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Damit könne man aber keine Familie ernähren, machte der Hauptredner des Landwirtschaftstags klar: Walter Heidl, Präsident des Bayrischen Bauernverbandes. In seiner fast einstündigen Rede beleuchtete Heidl etliche Aspekte, die die Landwirte umtreiben. Und ging dabei mit der Politik hart ins Gericht. So verwehrt sich der bayrische Bauernverband gegen eine Befristung der Anbindehaltung in Kuhställen. Zwar würden heute noch in der Hälfte aller Milchviehbetriebe die Kühe in Anbindehaltung gehalten. „Doch jeder neue Kuhstall ist bereits ein Laufstall.“ Und man könne auch in bestehenden Ställen Verbesserungen für die Kuhhaltung einbringen. Auch warnte Heidl die Behörden davor, „in einen Detaildokumentationswahnsinn zu verfallen und bei einer Überprüfung 99 Prozent aller Höfe mit Tierhaltung generell zu schikanieren.“ Auch in Sachen Schweinezucht forderte er eine Politik mit Augenmaß. „Wir wollen nicht die Großen verhindern. Aber wir wollen nicht, dass in der Ellenbogengesellschaft die Kleinen auf der Strecke bleiben.“

Einen Beitrag dazu, regionale bäuerliche Erzeugnisse stärker ins Bewusstsein der Konsumenten zu rücken, leisteten die Teilnehmer des Landeswettbewerbs Milch. Sie wurden von der Amtschefin des Landwirtschaftsministeriums, Grit Puchan, für innovative Vermarktung des Produktes Milch ausgezeichnet. Elf Teilnehmer aus Baden-Württemberg bekamen für ihre Idee, Milch zu Joghurt und Käse zu verarbeiten oder an der Milchtankstelle zu verkaufen, ein Preisgeld von jeweils 500 Euro sowie eine Plakette und eine Urkunde.

Preisträger

Die Preisträger des Landeswettbewerbs Mich sind: Hofmolkerei Schmid, Münsingen-Bremelau; Milchhandwerk Marlach, Schöntal-Marlach; Scherpeterhof, Stegen-Eschbach; Mozzarella Melillo, Hohentengen; BeckaBeck, Bad Urach; Käsküche Isny, Isny im Allgäu; Höri Milch GbR, Moos; BG Völkleswaldhof, Eppingen; Renate Heckele, Obererdingen; Milchhäusle Wolfert, Würzburg; Katrin Schabel, Rechberg. (spr)