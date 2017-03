Schwarzwald-Baar Land soll Polizeipräsidium Tuttlingen neu zuschneiden

Veränderter Präsidiumsbezirk soll Landkreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Rottweil und Konstanz umfassen – Präsidiumssitz soll in Konstanz sein – Gedämpfte Reaktionen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Paukenschlag für die Polizei in der Region: Die Experten im Lenkungsausschuss, der die Ergebnisse der umstrittenen Polizeireform neu bewerten sollte (Evaluierung), empfehlen dem Land in einem heute veröffentlichten Abschlussbericht einen neuen Zuschnitt des bisherigen Polizeipräsidiums Tuttlingen.

Demnach soll das Präsidium aus dem Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen bestehen und neu den Landkreis Konstanz hinzubekommen. Dafür sollen die Landkreise Freudenstadt und Zollernalb an andere Präsidien abgegeben werden.

Zudem hat der Ausschuss noch weitere Modelle für alternative Zuschnitte entwickelt. Doch eines bleibt dabei immer gleich: Der Präsidiumssitz soll künftig in Konstanz sein, da dort die vorhandenen Gebäude am besten für die Aufgabe geeignet seien, so der Ausschuss.

Die Reaktionen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis fallen gedämpft aus, wie aus einer gemeinsamen Stellungsnahme der Landtagsabgeordneten Martina Braun (Grüne) und Karl Rombach (CDU), Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Rupert Kubon sowie Landrat Sven Hinterseh hervorgeht:

„Grundsätzlich begrüßen wir, dass Innenminister Thomas Strobl die Strukturen und Zuschnitte der Polizeipräsidien durch eine neutrale und fachmännische Evaluierung beleuchtet hat. Vor wenigen Minuten haben wir den Abschlussbericht des Lenkungsausschusses zum Evaluierungsprozess zur Polizeireform (EvaPol) erhalten. Auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass eine neue Einteilung der Präsidien empfohlen wird, wonach ein neues Polizeipräsidium mit den Landkreisen Konstanz, Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar-Kreis in Konstanz gebildet werden soll.

Für Villingen-Schwenningen ist gut, dass die Struktur der Zusammenfassung der Aus- und Fortbildung unter dem Dach der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen gebündelt bleibt (sog. Ein-Träger-Modell). Zudem soll der Standort Villingen-Schwenningen weiter gestärkt werden, da insbesondere der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg ausreichend räumliche Kapazitäten für die Aus- und Fortbildung sowie das Studium zur Verfügung gestellt werden sollen.“

Die Landtagsabgeordneten Martina Braun und Karl Rombach, Oberbürgermeister Rupert Kubon und Landrat Sven Hinterseh möchten die kommenden Wochen nutzen, um mit den politischen Verantwortungsträgern darüber zu diskutieren, wie jenseits der Frage des Präsidiumsstandorts eine Stärkung des Polizeistandortes Villingen-Schwenningen insgesamt erreicht werden kann, um für die Bürgerinnen und Bürger die bestmöglichste Sicherheit gewährleisten zu können.