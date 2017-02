Schwarzwald-Baar-Kreis Kurhaus zum ersten Naturpark-Wirt gekürt

Restaurants sichern die regionale Wertschöpfung, wenn sie gezielt Landwirte im Südschwarzwald unterstützen. Weitere Gastronomen sollen animiert werden, sich zertifizieren zu lassen.

Schwarzwald-Baar – Essen hält Leib und Seele zusammen! Umso besser, wenn der Genießer sich im Restaurant sicher sein kann, dass tatsächlich Gutes aus der Region – aus dem Naturpark Südschwarzwald – auf dem Teller liegt.

Wenn der Gastwirt die Philosophie der regionalen Wertschöpfung verfolgt, zeigt sich das in der Regel durch ein entsprechendes Schild am Eingang. Wie etwa mit den Löwen von „Schmeck den Süden“ oder gar durch den Nachweis der Zertifizierung als Naturpark-Wirt, wie sie jetzt am Kurhaus in Bad Dürrheim prangt. Das Kurhaus ist der erste und aktuell einzige zertifizierte Naturpark-Wirt in der Region. „Da ist noch ganz viel Luft nach oben“, findet Landrat Sven Hinterseh. Das soll sich ändern.

Zahlreiche Gastwirte und Hotels im Schwarzwald-Baar-Kreis seien eigentlich bereits Naturpark-Wirte, so Landrat Hinterseh. Durch Verwendung regionaler Produkte würden sie auf die Besonderheiten der Region hinweisen und so auch gezielt die Landwirte im Südschwarzwald unterstützen. Diese wiederum garantieren die Erzeugung wertvoller, gesunder Lebensmittel aus der Region und bewahren mit ihrer Bewirtschaftung die Vielfalt und Einzigartigkeit der Landschaft. Prinzip Wertschöpfung also erfüllt. Welche Merkmale zeichnen nun einen Naturpark-Wirt aus? Wesentlich ist das Angebot regionaltypischer, aus dem Gebiet stammender Speisen.

Ein Drittel der angebotenen Speisen muss diesem Kriterium entsprechen und sollte soweit saisonal möglich, ganzjährig angeboten werden. Das gilt auch für die Getränkekarte. Wobei sich „regional“ nicht auf den Schwarzwald-Baar-Kreis begrenze, verdeutlicht Sven Hinterseh.

Unter dem Gesichtspunkt der regionalen Nachhaltigkeit sei nach dem Erreichen der zwei Löwen der Schritt zur Zertifizierung als Naturpark-Wirt die logische Folge gewesen, erklärt Kur- und Bäder-Geschäftsführer Markus Spettel. Man stehe für „Kulinarik und Kultur von hier“. Im Laufe der Zertifizierung habe sich die Zusammenarbeit mit 19 ansässigen Direktvermarktern gefestigt, soll sich noch ausweiten. Der Führer „Direkt vom Bauernhof“ weist 41 dieser Betriebe für den Schwarzwald-Baar-Kreis aus. Beispielsweise bezieht das Kurhaus veredelten Angus-Rinderschinken aus Schönwald. Eier, Blumen und nicht zuletzt Weihnachtsbäume kommen aus Obereschach und das Schweinefleisch aus Riedböhringen.

Nun sollen weitere Wirte zur Zertifizierung angeregt werden. Landratsamt und Kurhaus bieten hierfür Rat und Unterstützung an.

Naturpark

Der Naturpark Südschwarzwald ist der größte Naturpark Deutschlands und liegt im äußersten Südwesten des Landes. Beteiligt sind fünf Landkreise mit 115 Gemeinden: der Schwarzwald-Baar-Kreis, Rottweil, Tuttlingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmingen, Lörrach, Waldshut sowie der Stadtkreis Freiburg im Breisgau. Träger ist der Verein Naturpark Südschwarzwald. Informationen gibt es im Internet unter: www.naturpark-suedschwarzwald.de. (sgn)