Schwarzwald-Baar Künftige Wifög-Chefin läuft sich warm

Bald Stabwechsel bei Wirtschaftsförderung: Dorothee Eisenlohr soll auf Heinz-Rudi Link folgen. Die Einarbeitungsphase in der Gewinnerregion startet

Dorothee Eisenlohr hat jetzt zu Jahresbeginn ihren Dienst bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg (Wifög) angetreten. Nach einer Einarbeitungsphase bis zum 1. April soll sie die Geschäftsführung der Gesellschaft von Heinz-Rudi Link übernehmen. Nach mehr als 15 Jahren als Wifög-Chef – Gründungstag war der 3. Juli 2001 – wird sich Link, ehemals bei Aesculap in Tuttlingen beschäftigt, dann in den Ruhestand verabschieden.

Für die 34 Jahre alte Hechingerin Eisenlohr gelte es, so der Wifög-Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Guse am Montag bei einem Pressegespräch, in große Fußstapfen zu treten: Link habe mit dem Vorantreiben der regionalen Fachkräfteallianz, der Eröffnung des WelcomeCenter Gewinnerregion für die Anwerbung internationaler Fachkräfte noch vor der Region Stuttgart und der Gründung einer Tochtergesellschaft für das operative Geschäft bei Projekten mit finanzieller Beteiligung von Unternehmen „sehr viel für Schwarzwald-Baar-Heuberg getan“. Die Entscheidung für Eisenlohr als Nachfolgerin fällte die Gesellschaftsführung durch eine Findungskommission bei 76 Bewerbern.

Währenddessen will Eisenlohr dynamisch an ihr neues Aufgabengebiet herangehen: Mit 60 bis 70 Mitarbeitern bei ihrer vorhergehenden Stelle in der Region Stuttgart seien die Strukturen hierarchisiert und etwas eingefahren gewesen; „es war ein schwerer Dampfer“. Es sei nun reizvoll, ein kleines Team zu leiten, „hier mit vier Leuten neben mir“, und auch in den ländlichen Raum zu gehen. Nicht zuletzt auch private Umstände ließen die Region in doppelter Hinsicht für Eisenlohr attraktiv erscheinen: Der Lebenspartner wohnt hier.

Grundsätzlich sieht Eisenlohr die Region mit einem Industrieanteil von 52 Prozent – Landesdurchschnitt wären 39 Prozent – und ihren diversifizierten Branchen wie etwa Automobil- und Kunststoffwirtschaft sowie Handwerk in einer guten Verfassung.

Laut Guse genießt die Region im Landesvergleich die größte ungebundene Kaufkraft pro Einwohner, nirgendwo in Baden-Württemberg bekomme der Bürger pro ausgegebenem Euro mehr zur Bestreitung seines Lebensunterhalts. Trotz dieser lukrativen Tatsache für Fachkräfte mangele es der Region an Image und Bekanntheit ihrer Vorzüge. Eisenlohr kommentiert: „Daran krankt die Region nicht unbedingt. Normalerweise denkt man im Zusammenhang mit Industrie an Ballungsgebiete und Metropolen, nicht an den ländlichen Raum. Eben diesen Punkt möchte ich verstärkt angehen.“

Eine weiterer Baustelle für Eisenlohr wird die Steigerung der Budgetfinanzierung der Gesellschaft durch die Wirtschaft sein. 93 Prozent der jährlichen Kosten von knapp 475 000 Euro stemmen die Gesellschafter mit Kommunen, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer sowie dem Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg. Den Anteil seitens der Wirtschaft gilt es signifikant zu steigern. Von den 76 Kommunen in der Region sind bisher 17 als Gesellschafter beteiligt. Als eine der vielen, ersten Amtshandlungen will Eisenlohr die anderen Kommunen zu Optionen und Meinungen hinsichtlich eines Beitritts befragen.

Zur Person

Dorothee Eisenlohr (34) studierte an der Universität Passau Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien sowie International Business and Management Studies an der Hogeschool Zeeland in den Niederlanden. Zuletzt war sie Europakoordinatorin und Projektmanagerin für Wirtschaft und Infrastruktur beim Verband Region Stuttgart. Zu ihrem Aufgabengebiet gehörten dort internationale Aktivitäten und überregionale Kooperationen, aber auch die Begleitung von Sonderprojekten wie der regionalen Jugendbeteiligung. Weitere berufliche Stationen war die Position als Projektleiterin bei der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH oder die Geschäftsführung des Initiativkreises der Europäischen Metropolregionen in Deutschland in den Jahren 2013 und 2014.