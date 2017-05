Schwarzwald-Baar-Kreis Künftig Begrüßungsschilder an Landkreisgrenzen

Wappengruß an 19 Bundes- und Kreisstraßen: Umwelt- und Technikausschuss des Kreistags unterstützt Projekt einstimmig

Schwarzwald-Baar (bea) Autofahrer werden an den Kreisgrenzen in Zukunft mit Wappenschildern begrüßt: Die blauen Schilder zeigen die Aufschrift „Quellenland Schwarzwald-Baar-Kreis“ und das Wappentier des Landkreises, einen roter Zähringer-Adler. Die Schilder sollen den Besuchern signalisieren, dass sie jetzt die Grenze zum Quellenland überschritten haben. Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags hat am Montag dem Vorhaben einstimmig zugestimmt.

Rund 20 000 Euro für die reinen Schilder (ohne Einbau am jeweiligen Ort) will sich der Kreis dies kosten lassen. Für den Betrag gibt es 19 Schilder, die auf einem Rohrrahmen auf zwei Beinen stehen und an den Bundes- und Landesstraßen aufgestellt werden. Vorschläge, auch an den Kreisstraßen solche Begrüßungsschilder aufzustellen werden noch geprüft, dann müssten gut 50 Schilder bestellt werden.

Die endgültige Gestaltung der Schilder wird noch ausgearbeitet. Auch gilt es noch zu entscheiden, ob es nicht nur einen Willkommens-, sondern etwa auf der Rückseite der Schilder auch einen Abschiedsgruß wie „Bis bald“ bei der Ausfahrt aus dem Landkreis geben soll.

Laut Landratsamt haben schon zahlreiche Landkreise entsprechende Hinweisschilder an ihren Grenzen angebracht, darunter der Ortenaukreis und der Landkreis Konstanz.