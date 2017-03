Schwarzwald-Baar Kreisverband der AfD übt Kritik an Björn Höcke

Kreisverband der AfD übt Kritik an Björn Höcke

Viele Mitglieder des Kreisverbandes der Alternative für Deutschland (AfD) bewerten das Verhalten des Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke als parteischädigend. Das teilt der Erste Kreisverbandssprecher und Bundestagskandidat Joachim Senger auf Anfrage mit. Allerdings werde Höcke weniger wegen des Inhaltes seiner umstrittenen Rede in Dresden kritisiert, "sondern es ist eher die Art und Weise, wie er etwas sagt, wie er etwas formuliert, und wie er seine Worte mit Gestik und Mimik unterstützt", so Senger. Das entspreche nicht der "baden-württembergischen Mentalität", hier sei die AfD "konservativ und patriotisch".

Aus der gesamten Rede von Höcke in Dresden nimmt Senger nur zu einem Satz Stellung und relativiert ihn. Höcke habe zwar "teilweise heftige Reaktionen innerhalb und außerhalb der Partei" ausgelöst mit seinem Satz: „Wir Deutschen sind das einzige Volk, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat“. Aber das sei ein Zitat von Kulturstaatsministerin Monika Grütters gewesen, die wiederum den Kunsthistoriker Robert Neil MacGregor zitiert habe. Und auch Rudolf Augstein, Gründer des "Spiegel", habe dieses Thema kommentiert, "ohne dass sich jemand darüber aufgeregt hat". Dagegen erwähnt Senger Höckes Forderung nach einer "erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad", die ebenfalls in der Rede fiel, mit keinem Wort. Zum laufenden Parteiausschlussverfahren gegen Höcke stehe der Kreis-AfD "keinerlei Wertung zu", denn dieses habe der AfD-Bundesverband anstrengt, es werde vom Bundesschiedsgericht bearbeitet.