Schwarzwald-Baar Kreis-CDU kritisiert die grün-schwarze Polizeireform

Villingen-Schwenningen hat beim Präsidiumssitz gegenüber Konstanz das Nachsehen: Christdemokraten im Schwarzwald-Baar-Kreis streben jetzt zumindest eine "erhebliche Aufwertung" der Polizeihochschule in VS-Schwenningen an

Schwarzwald-Baar- Die Neuordnung der Polizei in der Region stößt im Kreisverband Schwarzwald-Baar der CDU auf nachhaltige Kritik. Das geht aus einer Mitteilung der Partei nach der konstituierenden Sitzung des neugewählten Kreisvorstands hervor. Zum Hintergrund: Die Koalitionspartner Grüne und CDU hatten entschieden, dass Villingen-Schwenningen nach der geplanten Auflösung des Präsidiums Tuttlingen leer ausgehen und stattdessen Konstanz Sitz eines neu zugeschnittenen Präsidiumsbezirks werden soll.

Bereits in der ersten politischen Aussprache habe sich jetzt die Polizeireform als Hauptgegenstand herauskristallisiert, so die Kreis-CDU. Der Kreisvorsitzende Andreas Schwab habe deutlich, dass es „trotz einer Reihe parteiinterner Gespräche nicht gelungen sei, eine regional ausgewogene Lösung zu präsentieren“, zumal der Standort der früheren Polizeizentrale in Villingen-Schwenningen schon bei der Reform 2011 „mit nicht sachgemäßen Kriterien“ aufgegeben worden sei. Es bleibe das Ziel der hiesigen CDU, so Schwab, zumindest den Standort der Polizeihochschule in VS-Schwenningen „erheblich aufzuwerten“. Hier würden weitere Gespräche stattfinden. Diese Kritik sei von den Mitgliedern des Vorstandes geteilt worden.

Zuvor hätten sich sowohl die hiesigen Abgeordneten als auch eine große Zahl Kommunalpolitiker aus der Region sehr für ein Polizeipräsidium in der Region stark gemacht. „Villingen-Schwenningen ist die mit Abstand größte Stadt in der Region und läge darüber hinaus deutlich zentraler“, habe Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei gesagt. Gemeinsam würden die Abgeordneten und Funktionsträger in der CDU versuchen, nun das Beste aus der „unerfreulichen Situation“ zu machen.

In jedem Falle sei die Hochschule der Polizei eine Einrichtung, deren Ausstrahlung ins ganze Land erhöht werden müsse.