Schwarzwald-Baar Kreis-CDA kritisiert neue Abgeordnetenversorgung und die eigene Partei

Kreisvorsitzender Gottfried Schmidt: "Verloren hat die ganze Politik"

Schwarzwald-Baar – Deutliche Kritik an der schon beschlossenen Neuordnung der Abgeordnetenversorgung im Landtag kommt vom Kreisverband Schwarzwald-Baar der CDU-Sozialausschüsse (CDA). Es sei gut, dass das Thema nun noch einmal auf den Prüfstand komme. Die Neuregelung war von den Fraktionen der Grünen, CDU und SPD beschlossen worden. "Der Versuch, sich im stillen Kämmerlein und im Eiltempo eine Luxusaltersversorgung zu genehmigen, ging in die Hose – zumindest vorerst. Das verlorene Vertrauen bei der Bevölkerung zurückzugewinnen könnte viel Zeit benötigen und Narben hinterlassen", wird CDA-Kreisvorstandsmitglied Antonio Piovano in der Verlautbarung zitiert. "Verloren hat nicht der einzelne Politiker – verloren hat die ganze Politik", so der CDA-Kreisvorsitzende Gottfried Schmidt.