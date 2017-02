Minutenlanger Beifall im Villinger Theater am Ring für die Fernsehstars Stefan Jürgens und Julia Bremermann

Im Juni 2016 teilte das Statistische Bundesamt mit, dass 400 000 Paare den Bund fürs Leben schlossen, andererseits jede dritte Ehe in Deutschland geschieden wird. Kein Wunder, dass Beziehungsgeschichten gern genutzte Grundlage für Theaterstücke sind, so auch die Komödie "Zwei wie wir" mit den Darstellern Julia Bremermann und Stefan Jürgens. Im bestens besuchten Theater am Ring in Villingen erhielten die beiden Fernsehstars nach der Aufführung minutenlang begeisterten Applaus.

Bremermann und Jürgens spielten Nora und Rudy – ein Paar, bei dem die Scheidungszeit inzwischen länger als ihre Ehe selbst dauert. Drei Jahre, neun Monate und ein paar Tage nach ihrer Trennung treffen sich die beiden wieder – wie es der Zufall so will. Nora stammt aus einer intellektuell, kulturell vielseitig geprägten Familie. Rudy ist ein Maler, der Wände streicht, aus eher einfachen Verhältnissen, die Eltern mit einem Gemüseladen an der Ecke. Trotz aller Gegensätze verliebten sich die beiden einst, konnten ihre Liebe jedoch nicht retten.

Auf der Suche nach der Vergangenheit lassen sie ihr Leben Revue passieren, dabei erlebt der Zuschauer die verschiedenen Stationen des Paares: das erste Aufeinandertreffen im Blumenladen, bei der sich Rudy frech-tollpatschig und charmant ein erstes Date erkämpft. Beim Baseball-Spiel überbrücken beide kulturelle Gräben.

In den Dialogen nach der ersten gemeinsamen Nacht findet sich wohl jeder einzelne Zuschauer wieder, findet beim gegenseitigen Abklopfen Fragen gestellt, denen er sich wohl irgendwann selbst einmal ausgesetzt sah. Schamlos frech er, zögerlich-misstrauisch sie, immer weiblich-mühelos seine kleinen Lügen entlarvend, mit denen er versucht, sich besser zu machen.

Das Publikum verfolgt gebannt von der schauspielerischen Intensität Bremermanns und Jürgens' gespannt die Entwicklung der Beziehungsgeschichte, kommentiert mit Ahs und Ohs den Schlagabtausch der Akteure, besonders wenn Gedankenblitze wie "Der hat mich schon wieder angelogen!" in den Zuschauerraum gerichtet werden.

Zusammenziehen? Nein! Heiraten? Schon gar nicht. Sie, die Zweifelnde, würde angesichts seiner Liebeserklärung (welche Frau träumt nicht davon, dass der Angebetete mit einem Heiratsantrag vor ihr kniet?) am liebsten die Flucht ergreifen.

Irgendwann schließlich die Szene, in der sich offenbart, warum die Beziehung zerbrach. Dramatisch, unter die Haut gehend gespielt. Erneut fühlt der Zuschauer mit, beide Seiten wohlgemerkt. Sie: "Du hast mich betrogen, als ich dich am meisten brauchte!" Er: "Du warst nicht mehr da, als ich dich brauchte!"

Letzte Szene: Endlich gibt Rudy zu, dass das Treffen im Restaurant kein Zufall war. Er konnte sie nicht vergessen, will sie wiederhaben. Sie dagegen plant die Heirat mit einem Intellektuellen. Er kämpft – sie zweifelt und geht.

Das Publikum weiß bis zur letzten Sekunde nicht, wie Geschichte ausgeht. Erst der allerletzte Satz bringt die Auflösung.