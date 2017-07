Schwarzwald-Baar Jubiläumsfest der anderen Art: So feiert die Volksbank

Volksbank Schwarzwald Baar Hegau wird 150 Jahre alt – und organisiert ein buntes Fest mit 300 ausgewählten Kunden. Im Fokus stehen dabei Ausblicke in die Zukunft statt Rückblicken in die Vergangenheit

Villingen-Schwenningen – Ein lauer Abend mit Gauklern und Unterhaltung, mit fantasievoller Bewirtung und dosierter Information: So hat die Volksbank Schwarzwald Baar Hegau am Donnerstag in ihrer Hauptstelle in VS-Villingen mit rund 300 ausgewählten Kunden ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Sommerfest statt Festakt, knappe Interviews mit den Volksbank-Chefs statt langer Reden und dicker Chronikbücher – und zum Schluss ein Überraschungsauftritt von Tanz-Star Motsi Mabuse: Das war das Konzept, das bei den Gästen bestens ankam.

Der Blick zurück reduzierte sich auf einen Videoclip und wenige Sätze, mit denen Moderatorin Stefanie Anhalt an die Anfänge 1867 erinnerte. Damals wurde das Genossenschaftsinstitut als Vorschussverein Villingen gegründet. Dann sprang schon Komödiant Oliver Tissot auf die Bühne und bürstete den Festanlass kräftig gegen den Strich. Die Volksbank-Chefs, die Bank, ihre Geschichte – alles wurde durch den Kakao gezogen, ohne Scheu auch vor derberen Scherzen. Das Publikum dankte es mit kräftigem Applaus.

Im Bühneninterview machte Vorstandsvorsitzender Joachim Straub deutlich, dass die Bank ihre lange Existenz einem nachhaltigen Wirtschaften verdanke und dieser Nachhaltigkeit auch durch soziales und ökologischen Engagement weiter verpflichtet sei. Zugleich richte man den Blick nach vorne, "wir wollen die Zukunft für uns und unsere Kunden aktiv gestalten." Aufsichtsratschef Markus Grimm bestätigte: "Die Volksbank ist bestens unterwegs."

Die Stärkung der eigenen Marke als Gestalterbank war auch Thema von Vorstandsmitglied Ralf Schmitt, während sein Kollege Daniel Hirt die praktische Seite der Zukunftsorientierung erläuterte. Denn die Volksbank hat in Villingen einen Playroom, also eine Art Spielzimmer-Bereich eingerichtet, in dem ihre Mitarbeiter – und jetzt auch die Festgäste – modernste Technologien ausprobieren können, vom 3-D-Drucker bis hin zum Computer mit künstlicher Intelligenz.

Die Kunden selbst machen es vor, erfuhren die Festgäste beim Hausrundgang: Die Zahl der Bankgeschäfte in den Filialen ist seit 2014 um 30 Prozent zurückgegangen, dafür kletterte die Nutzung digitaler Wege wie Online-Banking und Smartphone-App etwa für Überweisungen um 80 Prozent.

Die Volksbank

Die Volksbank Schwarzwald Baar Hegau entstand 2012 aus der Fusion der Volksbank eG Villingen und der Volksbank Hegau. Das älteste Vorgängerinstitut wurde 1867 in Villingen gegründet. Die Bank ist eine Genossenschaft mit 55 000 Mitgliedern und 110 000 Kunden. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich von Tennenbronn im Norden bis Gailingen am Hochrhein. Sie hat 37 Filialen und Geschäftsstellen. Das vergangene Jahr schloss die Bank mit einem Wachstum des betreuten Kundenvolumen um 295 Millionen Euro auf jetzt 5,61 Milliarden Euro ab. Die Bilanzsumme wuchs auf 4,08 Milliarden Euro.