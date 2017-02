SchwarzwaldBaarKreis Johanna Sander liest am besten vor

Erster von zwei Kreisentscheiden im Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels

Schwarzwald-Baar (häm) Mit der richtigen Erzählweise vermag so mancher mit gedrucktem Inhalt die Aufmerksamkeit seiner Hörer zu fesseln. Um nichts Geringeres geht es beim Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels, welcher sich 2016/17 zum 58. Mal jährt. Schüler beweisen ihre Lesekunst. Die Siegerin für den ersten Bezirk des Schwarzwald-Baar-Kreises steht nunmehr fest: Es ist Johanna Sander, die auf das Zinzendorf-Gymnasium in Königsfeld geht.

Zuvor hatte sie sich mit weiteren Schulsiegern des Vorlesewettbewerbs der sechsten Klasse zum Kreisentscheid in der Osiander-Buchhandlung in Villingen eingefunden. Teilnehmer waren Kai Beha (Thomas-Strittmatter-Gymnasium St. Georgen), Estee Hauser (Gymnasium Am Hoptbühl Villingen), Sam Hildebrandt (St. Ursula-Schulen Villingen), Prisca Leibach (Realschule St. Georgen), Annalena Mann (Golden-Bühl-Schule Villingen), Luca Mayer (Schwarzwald-Gymnasium Triberg), Luca Oehler (Gemeinschaftsschule Mönchweiler), Erik-Norwin Pohl Alonso (Gymnasium Am Romäusring Villingen), Julien Ruf (Bickebergschule Villingen), Ramona Weißer (Karl-Brachat-Realschule Villingen) und Moritz Wöhrle (Realschule Triberg). Bewertet wurden die jungen Vorleser nach Kriterien wie Lesetechnik, Interpretation oder Textauswahl.

Zur Jury gehörten die Lehrerin Heidrun Rosenfelder, die ehemalige Lehrerin Lieselotte Schlag, Buchhändlerin Nathalie Schwind und die Achtklässlerin Isabelle Allgaier von der Villinger St. Ursula-Schule. Nach der ersten Runde, zu lesen aus einem selbst gewählten Werk, kamen schließlich Hildebrandt, Weißer, Sander, Pohl Alonso und Beha ins Finale. Die Messlatte wurde nun etwas höher gelegt. Die Schüler mussten aus einem ihnen fremden Buch spontan eine Passage vortragen. Johanna Sander hatte schließlich die Nase vorn. Sie wird nun an den Bezirksentscheiden teilnehmen, welche von Mitte März bis Ende April laufen.

Der Kreisentscheid für den zweiten Bezirk des Schwarzwald-Baar-Kreises findet am 20. Februar in Donaueschingen, zwischen 14 und 16 Uhr, in der Stadtbibliothek statt.