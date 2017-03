Jetzt mitmachen beim Vereinswettbewerb

Demnächst läuft die Einreichungsfrist zum großen Vereinswettbewerb aus. Für Clubs der Region eine schöne Chance, sich zu präsentieren und tolle Preise zu gewinnen.

Schwarzwald-Baar (tri) 100 000 Euro sind als Preisgeld für die Vereine der Region ausgelobt und am 11. März, also kommende Woche, ist Bewerbungsschluss im großen Vereinswettbewerb von der Sparkasse Schwarzwald-Baar und dem Medienhaus SÜDKURIER.

Prämiert werden nachhaltige Projekte. Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Arendt Gruben: „Wir wollen damit einerseits etwas an die Region zurückgeben, andererseits wird so auch das verdienstvolle Wirken der vielen Ehrenamtlichen gewürdigt.“

Für die Clubs der Region ist der Vereinswettbewerb auch eine zusätzliche Möglichkeit, auf ihr Wirken hinzuweisen. Jedes der für die Abstimmung nominierten Projekte wird einzeln in dieser Zeitung vorgestellt. Dutzende von Vereinen nutzten zuletzt immer diese Chance, sich hier mit ihren ganz besonderen Projekten zu präsentieren.

Sport, Integration, Inklusion, Kultur und Bildung waren zuletzt die prägenden Elemente im Feld der Bewerbungen. „Das spiegelt die Vielfältigkeit unserer Region gut wider. Das Engagement der Menschen hier oben auf der Baar und dem Schwarzwald ist enorm, das beeindruckt uns immer wieder“, sagt SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz.

Der Wettstreit wird zunächst in einer ersten Runde in den drei Regionen Villingen-Schwenningen, St. Georgen-Triberg-Furtwangen und Donaueschingen ausgespielt. Leser dieser Zeitung bestimmen die drei Regio-Sieger mittels eines Stimmzettels, der rechtzeitig in dieser Zeitung erscheint.

Im Anschluss startet in einem zweiten Abstimmzyklus das Finale. Wer gewinnt den ersten Preis? Die Leser dieser Zeitung stimmen in den zwei Wertungsrunden ab. Zusätzlich hierzu tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Das Gremium vergibt weitere Geldpreise. Allein hierfür stehen 25 000 Euro parat. Jeder Verein hat damit drei Gewinnchancen: Leserabstimmung, Jurypreis und Sonderpreise locken. Insgesamt gibt es 100 000 Euro an Preisgeld.

Bis nächste Woche können die Projekte bei SÜDKURIER und Sparkasse eingereicht werden. Hierfür gibt es Formulare bei der Sparkasse oder bei den Adressen dieses Verlagshauses. Im Netz stehen sie zum Download.

