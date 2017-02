Die Monatsbilanz der regionalen Agentur für Arbeit liegt vor. Anstieg fällt schwächer aus als im Vorjahr. Unterbeschäftigung klar höher als offizielle Quote.

Licht und Schatten herrschen auf dem regionalen Arbeitsmarkt im Januar 2017. Einerseits ist die Zahl der Arbeitslosen in der Region im Januar 2017 merklich angestiegen. So waren zum Ende des Monats sind bei der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen 8811 Frauen und Männer offiziell als arbeitslos registriert, das sind 726 Betroffene mehr als noch im Dezember 2016. Andererseits ist der Anstieg zu Jahresbeginn ein saisonal typisches Phänomen, das im Januar 2017 sogar schwächer als gewohnt ausgefallen ist. Zudem hat die Zahl der gemeldeten offenen Stellen leicht zugenommen auf jetzt 5156.

Arbeitslosigkeit: Bei aktuell 8810 Arbeitslosen in der Region steigt die regionale Arbeitslosenquote auf jetzt 3,2 Prozent. Hinter dieser Zahl steckt aber viel Dynamik, denn auch im Januar gab es laut Arbeitsagentur kräftige Bewegungen: „Es meldeten sich 2830 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos, 1410 unmittelbar aus vorheriger Erwerbstätigkeit. Dem standen 2105 Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit gegenüber. Davon nahmen 695 Männer und Frauen eine Beschäftigung auf sowie 350 weitere eine Ausbildung oder Trainingsmaßnahme“, heißt es in der Januarbilanz. Und was bedeutet es, dass der Anstieg der Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat weniger etwas mit der Konjunktur zu tun hat, sondern für die Jahreszeit typisch ist? „Ausgelaufene befristete Verträge und Kündigungen zum Jahresende haben wesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen“, erläutert Erika Faust, Chefin der regionalen Arbeitsagentur.

Offene Stellen: Die große Dynamik auf dem regionalen Arbeitsmarkt wird naturgemäß von der Zahl der offenen Stellen angetrieben. Die Arbeitgeber der Region meldeten der Agentur im Januar fast 1200 verfügbare Jobs zur Besetzung. „Allein in den Fertigungsberufen“, so Faust, lägen momentan fast 2390 Stellenangebote in der Region vor. Dazu kämen 635 für Gesundheits- und Pflegeberufe, knapp 700 für Verkehrs- und Logistikberufe und 635 für kaufmännische, Vertriebs- und Büroberufe.

Hartz IV: 4240 Arbeitslose zählten laut Agentur im Januar 2017 zu den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II), landläufig als Hartz IV bekannt. Das seien kaum mehr als im Dezember, aber 330 oder 7,2 Prozent weniger als im Januar des Vorjahres.

Unterbeschäftigung: Die offiziellen Arbeitslosenzahlen und -quoten, deren Kriterien von der Bundespolitik vorgegeben sind, lösen immer wieder Kritik aus – vor allem, weil sich darin längst nicht alle Arbeitslosen wiederfinden. Das verschleiert den Kritikern zufolge das wahre Ausmaß der Arbeitslosigkeit.

Die Arbeitsagentur liefert freilich auch umfassendere Daten, und zwar zur generellen Unterbeschäftigung. Damit werden „zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen abgebildet, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind“, wie es etwas steif in den Unterlagen heißt. Gemeint sind zum Beispiel Arbeitslose, die dem Arbeitsmarkt gerade nicht zur Verfügung stehen, weil sie etwa in einem Wiedereingliederungsprogramm sind: Sie werden nicht zur offiziellen Arbeitslosenzahl und -quote gerechnet.

Dieser Unterschied macht sich deutlich bemerkbar. So wurden im Schwarzwald-Baar-Kreis im Januar 2017 exakt 4157 offizielle Arbeitslose registriert. Zählt man aber alle dazu, die im weiteren Sinne arbeitslos sind, die kurzfristig arbeitsunfähig sind, und auch jene, die zum Beispiel dank Gründungszuschuss für eine eigene berufliche Existenz den Arbeitsmarkt entlasten – dann ergibt sich im Schwarzwald-Baar-Kreis die Zahl von 5440 Menschen im Bereich Unterbeschäftigung. Die offizielle Arbeitslosenquote beträgt 3,6 Prozent, die Unterbeschäftigungsquote 4,7 Prozent.