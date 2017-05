Schwarzwald-Baar Im großen Vereinswettbewerb: Jubel bei den ersten Clubs

Die drei Finalisten stehen im Vereinswettbewerb fest. 7817 Leser haben bislang für die tolle Vereins-Vorhaben votiert. Wer mit abstimmt, kann auch gewinnen.

Schwarzwald-Baar – Über 7800 Tageszeitungsleser haben sich in der Vorrunde am großen Vereinswettbewerb von Sparkasse Schwarzwald-Baar und dem Medienhaus SÜDKURIER an der Abstimmung beteiligt. Drei tolle und nachhaltige Projekte aus dem vielfach engagierten Vereinsleben sind für das große Finale und damit auch für die zweite Leserabstimmung qualifiziert.

Die meisten Stimmen für sich verbuchen konnte die Donaueschinger DJK. Der Club, der sich bereits 2011 den Gesamtsieg sichern konnte, mischt auch 2017 wieder kräftig und mitgliederstark mit. 783 Stimmen verbuchen die Sportler aus Allmendshofen für sich und ihr Vorhaben. Den Neubau eines Umkleide- und Versammlungstrakts wollen sie nun stemmen.

Aber: Ein kleiner Verein aus der Nachbarschaft liegt nicht weit dahinter auf Rang zwei. 694 Stimmen holt der Musikverein aus Unterbaldingen für sein Projekt, endlich passende und damit würdige Uniformen für die Jungmusiker anschaffen zu können.

Auf Platz drei folgt aus dem Bereich Schwarzwald der Nußbacher Sportverein. Der Umbau des Tennenplatzes zum Kunstrasenplatz soll gestemmt werden. Eine satte Geldspritze ist den Regionalsiegern heute schon sicher. Mit 171 Stimmen konnten sich die Sportler vor dem TV Vöhrenbach behaupten, der auf 162 Voten kam. Nußbach steht damit mit der Donaueschinger DJK und dem MV Unterbaldingen im Finale. Schafft es die Region rund um Nußbach, alle Mitglieder, Freunde udn Gönner zu mobiliseren und für eine Überraschung bei der zweiten Leserabstimmung unter den drei Qualifizierten zu sorgen?

Alle eingereichten Projekte bleiben weiterhin im Rennen. Demnächst tagt eine hochkarätig besetzte Jury und vergibt ihrerseits zusätzlich 25 000 Euro an Preisgeldern – völlig unabhängig vom Ergebnis der Abstimmungen in den drei Wettbewerbsregionen.

Alle Leser, die einen Stimmcoupon abgeben, nehmen zusätzlich an der Verlosung von weiteren Geldpreisen teil.

So geht es weiter bis zur Siegerparty

Der Vereinswettbewerb von Sparkasse Schwarzwald-Baar und dem Medienhaus SÜDKURIER ist mit über 100 000 Euro dotiert. Er findet dieses Jahr zum fünften Mal statt.