Schwarzwald-Baar Im Schwarzwald-Baar-Kreis kommen deutlich weniger Flüchtlinge an

Schwarzwald-Baar – Im Schwarzwald-Baar-Kreis kommen inzwischen erheblich weniger Flüchtlinge an als noch im Vorjahr: „Wir haben eine wirkliche Entspannung“, resümiert Landrat Sven Hinterseh mit Blick auf das zu Ende gehende Jahr. 2015 sei die Aufnahme der Neuzugänge das beherrschende Thema für die Kreisverwaltung gewesen, doch 2016 hätten sich die Gewichte merklich verlagert. Für 2017 rechnet das Landratsamt nur noch mit 45 neu zugewiesenen Flüchtlingen pro Monat. Das macht sich zuallerst bei der Belegung der Flüchtlingsheime bemerkbar.

Es gibt zwei vom Land getragene Bedarfsorientierte Erstaufnahmeeinrichtungen (Bea) im Schwarzwald-Baar-Kreis. In der Bea in einer ehemaligen Kaserne in Donaueschingen wohnen laut Hinterseh derzeit 316 Menschen (Hinterseh: „Es waren zum Teil auch schon weniger“) – bei einer möglichen Kapazität von 2630 Plätzen. Zum Vergleich: 2015 sei die Donaueschinger Bea phasenweise mit rund 2500 Flüchtlingen belegt gewesen. Ähnlich das Bild in Villingen: Die dortige Bea könnte bis zu 1136 Menschen aufnehmen, doch aktuell seien nur 207 Plätze belegt. Kreiseigene Unterkünfte: In die vom Landkreis getragenen Gemeinschaftsunterkünfte werden Flüchtlinge nach ihrem ersten Aufenthalt in einer Erstaufnahmeeinrichtung nach einem landesweiten Schlüssel verlegt. In diesen Heimen sind aktuell 820 Geflüchtete untergebracht – die Gesamtkapazität liegt dagegen bei mehr als 1900 Plätzen.

Was bedeutet diese Entwicklung für den Schwarzwald-Baar-Kreis? „Wir fahren die Kapazitäten jetzt langsam nach unten“, so Hinterseh. Ein allzu großes Tempo will das Landratsamt freilich nicht wählen, da schlicht nicht absehbar sei, ob die Flüchtlingszahlen nicht auch wieder ansteigen könnten. „Wir fahren auf Sicht“, sagt der Landrat.

Eine bisherige Flüchtlingsunterkunft in der Schubertstraße in VS-Schwenningen hat der Kreis laut Hinterseh schon abgestoßen. Dieses will die Stadt Villingen-Schwenningen in eine Obdachlosenunterkunft umwandeln. Zudem hat das Landratsamt den Mietvertrag für das Flüchtlingsheim im Villinger Fürstenbergring bereits gekündigt. Weitere Unterkünfte könnten je nach der weiteren Entwicklung ebenfalls aufgegeben werden.

Nach wie vor angespannt sei die Lage allerdings im Falle der Unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Uma), sagt Landrat Hinterseh. Das Kreisjugendamt kümmere sich um rund 90 dieser allein angekommenen Kinder und Jugendlichen, dazu kämen weitere Fälle in der Zuständigkeit des städtischen Jugendamts von Villingen-Schwenningen. Deren Unterbringung und Betreuung ist nicht ganz so einfach: „Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Kapazitäten“, erläutert der Chef der Kreisverwaltung. Schulische Integration: Stark im Fokus steht nun die Integration der hier lebenden Flüchtlinge, die bei Kindern und Jugendlichen insbesondere über die Schulen läuft. Für die Jugendlichen gibt es derzeit unter anderem 22 Vorbereitungsklassen an den kreiseigenen Schulen. „Das läuft insgesamt gut, aber es ist kein Selbstläufer“, sagt Hinterseh. Nicht alle Schüler seien gleichermaßen leistungsfähig und -willig. Lehrer sagten ihm, dass es einiger Anstrengungen bedürfe, um Schüler überhaupt fit für ein Praktikum in einer Firma zu machen. So mancher sei sonst mit einem Praktikum noch überfordert – „aus verschiedenen Gründen, nicht nur sprachlichen“. Umso mehr sei er froh, „dass die Lehrer so engagiert sind“, betont Hinterseh. Zwar gebe es jetzt vom Land auch mehr Lehrkräfte für diese Klassen, dafür seien bei wichtigen Unterrichtsbereichen, etwa der Arbeit in den Werkstätten, gekürzt worden.

Integrationsprojekte

