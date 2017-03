Schwarzwald-Baar Illegales Internet-Forum: BKA durchsucht Wohnungen im Schwarzwald-Baar-Kreis

Bei einer bundesweiten Durchsuchungsaktion des Bundeskriminalamtes und den Polizeien der Länder wurden am Dienstagabend auch in Baden-Württemberg zeitgleich Wohnungen von 15 Verdächtigen durchsucht. Darunter auch zwei Objekte im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Schwarzwald-Baar – Zwei Wohnungen im Schwarzwald-Baar-Kreis sind im Rahmen einer bundesweiten Razzia des Bundeskriminalamtes und den Polizeien der Länder am Dienstagabend durchsucht worden. Wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilt, stehen die Tatverdächtigen aus Baden-Württemberg unter anderem im Verdacht, über das Internet-Forum www.crimenetwork.biz Drogen, illegal erlangte Waren und Zugangsdaten fremder Personen zu verschiedensten Online-Diensten angeboten oder erworben zu haben.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis waren die Wohnungen zweier Männer im Alter von 20 und 21 Jahren Ziel der Ermittler. Dabei seien elektronische Geräte sichergestellt worden, so ein Sprecher der Behörde. Nach SÜDKURIER-Informationen fanden Einsätze in VS-Marbach und in VS-Villingen statt.

Laut Staatsanwaltschaft Konstanz soll sich der 21-jährige Beschuldigte über das Onlineforum illegal Kreditkartendaten besorgt haben. Anschließend habe er diese im Zeitraum von 2013 bis 2015 in mehreren Fällen für Einkäufe genutzt. Was dem 20-Jährigen zur Last gelegt wird, dazu gab es am Donnerstag keine Informationen.

Laut Bundeskriminalamt wurde die Onlineplattform mittlerweile abgeschaltet. Sie diente insbesondere als digitaler Markt- und Handelsplatz für Rauschgift, Falschgeld sowie ausgespähten Daten jeglicher Art. Außerdem wurde über das öffentlich zugängliche Forum von Kriminellen zum Wissensaustausch und der Vernetzung sowie zur Planung und Verabredung von Straftaten genutzt.

Insgesamt sollen zehn LKA-Ermittler und 120 Beamte der Polizeipräsidien Aalen, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Ludwigsburg, Mannheim, Offenburg, Reutlingen, Stuttgart, Tuttlingen sowie Spezialeinsatzkräfte an der Aktion beteiligt gewesen sein. Bei den Durchsuchungen sollen insgesamt 1,2 Kilogramm Amphetamine, zwei Kilogramm Marihuana sowie weitere Drogen gefunden worden sein. Außerdem wurden Schreckschusswaffen, Bargeld und elektronische Geräte beschlagnahmt.