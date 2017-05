Schwarzwald-Baar-Kreis Ihre Musik fordert die Ohren heraus

Das norwegische Ensemble Asamisimasa präsentiert beim Donaueschinger Festival Hör-Baar junge Werke von drei zeitgenössischen Komponisten

„Das Schönste an der Musik ist das Rätsel“, sagt Bernd Künzig von der Redaktion Neue Musik zum Beginn des Jetzt-Musik-Konzertes des SWR beim Festival Hör-Baar im Donaueschinger Strawinsky-Saal. Und in der Tat ist manches, was Asamisimasa, das ausgebuffte norwegische Ensemble um den Gitarristen Anders Förisdal, aufführt, zuerst nur schwer begreiflich.

Um „Private music“ geht es im ganzen Konzertprogramm. Und wer verstehen will, was „private Musik“ kennzeichnet, tut gut daran, sich mit zwei Begriffen aus den aktuellen Diskursen zur Neuen Musik näher zu befassen: mit dem neuen Konzeptualismus und der sogenannten Diesseitigkeit.

Das klingt nach Theorie und nicht gleich nach lohnender Hörerfahrung. Als aber der Komponist Luís Antunes Pena persönlich erklärt, wie er akustisches Alltagsmaterial ins Konzert bringt, und sein Kollege Johannes Kreidler darlegt, warum er gerne mit Videos als Bestandteil seiner Musik- und Klangstücke arbeitet, wächst das geistige Verständnis.

„Caffeine“ lautet der einigermaßen kryptische Titel eines 2015 entstandenen Stückes von Pena für Bassklarinette, Klavier und Sampler, Schlagzeug, E-Gitarre, Cello und Elektronik. Die genannte Bezeichnung ist identisch mit einem Computerprogramm, welches verhindert, dass die Wiedergabe eines elektronischen Mediums, etwa eines Videos, unerwünscht unterbrochen wird – für Pena ein Symbol dafür, dass durch das Internet und andere Medien private und intime Gegebenheiten permanent an eine medial vermittelte Öffentlichkeit gelangen. Dem verleiht er durch eine Verbindung elektronisch gesammelter Geräusche mit Originalklängen der Instrumente seinen eigenen Ausdruck.

„Das Stück ist eine Folge von Sketchen rund um Klang, Körperlichkeit und privaten Raum“, schreibt Johannes Kreidler in anmaßender Kürze im Programmheft über seine Komposition „Diminuendo by Shame“. Was er kompositorisch unter dem wörtlichen „Leiserwerden durch Scham“ versteht, nennt er selbst schmerzhaft und gefährlich. Zu Videosequenzen wird Musik gespielt. Diese multimedialen Sketche irritieren, wirken gewollt oder ungewollt auch abstoßend. Klanglich können sich über Stahlsaiten gezogene Rasierklingen wirklich grässlich anhören; ob es etwas mit Körperlichkeit zu tun hat, wenn man sich mit einem Geigenbogen die Zähne putzt, sei dahingestellt; und ob es ein realistischer Einblick in den privaten Raum ist, wenn man das Geräusch wahrnimmt, das entsteht, wenn eine Bratsche das Klo hinabgespült werden soll, ist schlüssig nicht zu begründen. Aber man muss in der Neuen Musik ja nicht alles auf Anhieb verstehen wollen.

Wer sich auf die fünf Musiker von Asamisimasa konzentriert, erlebt ausgesprochen versierte Könner, die vor keiner technischen Anforderung zurückschrecken.

Zudem vermitteln sie an jeder Stelle, dass sie den Sinn der Stücke und den von den Urhebern beabsichtigten Klang erfasst haben.

Auch bei der „Public Domain Music“ von Matthew Shlomowitz, der vertrauten Klangwelten wie Jazzrhythmen, Naturtönen von Hörnern, Popmelodien, Vibratojammern, Vogelgezwitscher, Barblues oder Menschengelächter auf die Spur geht und schließlich herzerweichendes Babygeschrei gar zum Ostinato wandelt.

Zwei Dutzend Konzertbesucher zeigen sich jedenfalls angetan.