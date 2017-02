Schwarzwald-Baar-Kreis IG Metall wächst wieder und startet mit Rückenwind in arbeitsreiches Jahr

IG Metall verzeichnet Trendwende in der Region. Umfragen unter Betriebsräten und Beschäftigten

Die Industriegewerkschaft (IG) Metall geht mit Rückenwind in ein arbeitsreiches Jahr. 125 Jahre nach ihrer Gründung bereitet sich die Gewerkschaft unter anderem auf eine spannende Bundestagswahl mit eigenen Forderungen an die Parteien vor. Zudem sieht auch die Geschäftsstelle der IG Metall in Villingen-Schwenningen der anstehenden Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie entgegen, welche Ende 2017 anläuft. Bemerkenswert zudem: „Wir haben ein hier in VS ein erfolgreiches Jahr mit einem Mitgliederzuwachs hinter uns, welcher lange ausblieb“, sagt der erste Bevollmächtigte Thomas Bleile bei einem Informationsgespräch.

Mitgliederzahlen: Das Einzugsgebiet der IG Metall Villingen Schwenningen erstreckt sich über den Schwarzwald-Baar-Kreis, die Stadt Rottweil sowie einige Gebieten im Landkreis Rottweil. Nach einem über zehn Jahre andauernden Mitgliederschwund legen hier die Mitgliederzahlen im Jahr 2016 um 60 Personen zu. 474 Neueintritte waren zu verzeichnen, knapp 100 mehr als im Vorjahr. Auch bei den Zugängen, beispielsweise Wechslern aus anderen Geschäftsstellen, stieg die Zahl um über 100 auf 527. Bei den Auszubildenden und Studenten eines dualen Studiums sei die Zahl im Vergleich zu den Rentnern leicht gestiegen. Zurückzuführen sei dies auf eine verbesserte öffentliche Präsenz. Damit liegt die Geschäftsstelle VS leicht über dem Schnitt des Bezirks Baden-Württemberg.

Befragungen: Das Ergebnis der Betriebsrätebefragung 2016 birgt für die IG Metall so manchen Stein des Anstoßes. Nur 15 Prozent der bundesweit befragten 2134 Betriebe beschäftigen grundsätzlich keine Leiharbeiter, kritisieren die Gewerkschafter. Besonders stieß Bleile die Gesetzesnovelle zur Leiharbeit, die im April in Kraft treten soll, auf: „Gestärkte Mitbestimmungsrechte und die Beschränkung der Verleihfrist auf 18 Monate sind zwar ein positives Signal, aber die Werksverträge erlauben immer noch die Umgehung eines Übernahmeangebots nach spätestens 24 Monaten."

Erfreut sei man hingegen bei der Durchsetzung der Schichtarbeit im Zweitage- und nicht Wochenrhythmus. Die psychischen und physische Belastung der Angestellten sei hier deutlich zurückgefahren. Eine aktuell laufende Befragung unter Beschäftigten zu ihren Ansichten etwa zu Wochenendarbeit und mobilem Arbeiten soll die Positionen der IG Metall im Südwesten zur anstehenden Tarifrunde festigen.

Digitalisierung: Die Betriebsrätebefragung in Baden-Württemberg zeichnet betreffend der Digitalisierung ein düsteres Bild. 50 Prozent der Betriebsräte, die an der Umfrage teilnahmen, rechnen mit einem Abbau von Beschäftigten. Knapp 40 Prozent sehen die Auswirkungen in den Betrieben auf die Produktion von Elektromotoren und ähnlicher Trends als groß an, fast ein Drittel sieht ihr Unternehmen schlecht auf die Veränderungen eingestellt.

Bundestagswahl

Soziale Sicherheit, optimale Bildungs- und Weiterbildungsangebote sowie eine geregelte Arbeitszeit für Beschäftigte sind die Kernforderungen der IG Metall an die Politik im Bundestagswahljahr. Eine rentenpolitische Konferenz ist auf den 25. April ab 17 Uhr in der Villinger Neue Tonhalle angesetzt.