Schwarzwald-Baar Hochschulrat der Dualen Hochschule wählt neue Prorektoren

Matthias Brungs ist neuer Dekan der Fakultät Sozialwesen. Als Dekan der Fakultät Wirtschaft wurde Torsten Bleich gewählt. Beide sind damit auch Prorektoren

Schwarzwald-Baar – Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) hat an ihrem Standort Villingen-Schwenningen zwei neue Prorektoren gewählt. Die Entscheidung fiel im Hochschulrat, teilt die DHBW mit. Professor Matthias Brungs ist demnach der künftige Dekan der Fakultät Sozialwesen und somit Prorektor. Der langjährige Leiter des Studiengangs Bildung und Beruf tritt mit dem neuen Amt die Nachfolge von Anton Hochenbleicher-Schwarz an, der sich aus Altersgründen Ende September in den Ruhestand verabschieden werde. Brungs sei Psychologe und Pädagoge. Der 56-Jährige gelte als Experte in der Schulsozialarbeit und dem Themenbereich Übergang Schule und Beruf.

Als Prorektor und Dekan der Fakultät Wirtschaft wurde Torsten Bleich gewählt. Der 40-Jährige stammt laut DHBW aus Hannover und ist seit 2011 an der DHBW Professor für Volkswirtschaftslehre. Neben seiner Lehrtätigkeit sei er in der Hochschulselbstverwaltung engagiert. Die Stelle des Dekans der Fakultät Wirtschaft sei Ende des vergangenen Jahres vakant geworden.