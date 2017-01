Schwarzwald-Baar Hochschule Furtwangen macht Flüchtlinge fürs Studium fit

Hochschule Furtwangen setzt ihr Angebot mit einem neuen Kurs in VS-Schwenningen fort.

Noch läuft der aktuelle Studienvorbereitungskurs der Hochschule Furtwangen (HFU) auf deren Campus in VS-Schwenningen. Doch schon jetzt ist klar, dass das Angebot fortgeführt wird. Die HFU richtet demnächst einen neuen Kurs für studierfähige Flüchtlinge ein, um sie sprachlich und fachlich auf ein Studium in Deutschland vorzubereiten. Die Teilnehmer erhalten einen Sprachkurs Deutsch für Fortgeschrittene, einen Englisch-Sprachkurs sowie Unterricht zum Themenbereich interkulturelle Kompetenz und Diversität. Zudem kann als sogenannter Gasthörer bereits am Unterricht an der Hochschule Furtwangen teilgenommen werden. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Für diesen Kurs fallen keine Studiengebühren an. Die Zulassung zu dem Vorbereitungskurs entspricht nicht gleichzeitig der Zulassung für ein Studium. Der Kurs startet am 13. März und endet am 30. Juni 2017. Interessenten sollten sich bis spätestens 10. Februar melden unter Tel. 07720 / 307-3221 oder per E-Mail an flh@hs-furtwangen.de.

Informationen im Internet: www.hs-furtwangen.de