Schwarzwald-Baar Hexen stürmen Landratsamt  Mitarbeiter feiern Hausball

Kurz und knackig war der Sturm der Villinger Hexenzunft auf das Landratsamt am schmotzigen Donnerstag. Kaum stürmten die Hexen das Verwaltungsgebäude, ergaben sich die Beschäftigten und versammelten sich im Foyer des Landratsamtes.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Auf einen Mitarbeiter hatten es die Hexen natürlich ganz besonders abgesehen. Landrat Sven Hinterseh half es nichts, dass er ebenfalls im Hexenhäs steckte. Im Nu fand er sich an einem Tisch sitzend mit einer Hand an seine Sekretärin Martina Kleiser gefesselt. Auf der anderen Tischseite musste Sozialdezernet Jürgen Stach die gleiche Prozedur über sich ergehen lassen. Er wurde an seine Assistentin Sandra Hauser gefesselt.

Mit den aneinander gefesselten Händen galt es nun, sich gegenseitig mit einer Portion Schokoladenpudding zu füttern. Am Ende lagen zwar beide Teams gleichaus. Jedoch befand der Hexenmeister, dass das Team Hinterseh/Kleiser die Schüsseln besser geleert und damit das Duell gewonnen hat.

Nach dem Besuch der Hexen feierte die Belegschaft im Landratsamt ihren Hausball. Die verschiedenen Abteilungen hatten sich mit ihren Kostümen thematisch an ihren Aufgabenbereichen orientiert. So traten die Mitarbeiter vom Baurechts- und Naturschutzamt als Windkraftanlagen verkleidet auf und bildeten so quasi einen Windpark. Verschiedene Abteilungen des Landratsamtes hatten zudem Programmpunkte einstudiert.

Bei den Mitarbeitern des Abfallwirtschaftsamtes konnte sich der Landrat sein Herzblatt aussuchen. Amtsleiter Martin Fetscher führte als Rudi Carrell durch die Show. Und für den Landrat war es nicht einfach, sich am Ende zwischen einer Kuhtherapeutin, einer rockenden Personal-Trainerin und der heißen Chantal zu entscheiden.

Ihre Premiere feierten die Quellenlandfunken. Die Damen aus Kämmerei und Kasse haben sich extra für den ersten und vermutlich einzigen Auftritt Gardekostüme gekauft und nach intensivem, dreimaligem Training einen Gardetanz nach karnevalistischem Vorbild präsentiert. Die Zugaberufe der Kollegen animierten das Ballett zu einer weiteren Kostprobe, in die sich auch der Hausherr spontan einklinkte.

Die Mitarbeiter des Straßenbauamtes veranstalteten ein heiteres Märchenraten. Anhand kurioser Umschreibungen galt es, bekannte und weniger bekannte Märchen zu erraten. Zu guter Letzt sorgte die Villinger Schalmeiengruppe für den musikalischen Abschluss des närrischen Hausballs im Landratsamt.