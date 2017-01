Schwarzwald-Baar-Kreis Herausforderungen für Gottesdienste

Die Evangelische Bezirkssynode diskutiert darüber, wie die Abläufe und Angebote zeitgemäßer und attraktiver gestaltet werden können.

Gottesdienste sind die zentralen und regelmäßig stattfindenden Angebote der Arbeit in den Kirchengemeinden; sie sind Orte der Verkündigung des Evangeliums und der Begegnung. Doch der demografische Wandel, die Mobilität und generelle gesellschaftliche Veränderungen stellen an das gottesdienstliche Angebot neue Herausforderungen in der ganzen Evangelischen Landeskirche in Baden. Wie man damit umgehen und positiv darauf reagieren kann, damit beschäftigten sich 60 Mitglieder der Synode des Evangelischen Kirchenbezirks Villingen.

Die Landeskirche hat dazu unter dem Titel „Quelle des Lebens – Herausforderungen und Perspektiven für das gottesdienstliche Leben im 21. Jahrhundert“ ein Perspektivpapier herausgegeben.

Da sich in vielen Gemeinden die Voraussetzungen, unter denen Gottesdienste gefeiert werden, dramatisch verändert haben, wurden die 31 badischen Bezirkssynoden gebeten, Stellungnahmen und Vorschläge zur Weiterentwicklung der Gottesdienstlandschaft zu erarbeiten.

In Villingen haben dazu verschiedene Arbeitsgruppen unter der fachlichen Begleitung von Liturgiefachmann Martin-Christian Mautner vom Predigerseminar in Heidelberg griffige Vorstellungen und Wünsche entwickelt. Dazu zählt unter anderem die Bitte, gezielte Fortbildungen zum Thema Sprache, Liturgie und Predigt anzubieten sowie für Gottesdienstteams, die gemeinsam mit den Hauptamtlichen vor Ort für Organisation und Gestaltung von Gottesdiensten verantwortlich sind.

Musik kann bewegen, insbesondere im Gottesdienst. Instrumentenvielfalt wird angemahnt und Mut zur Vielfalt, aber auch ausreichende Mittel für die Zurüstung von Sing- und Musiziergruppen.

Wichtig erschien auch ein besseres Gottesdienst-Marketing, gezielte und ausführlichere Information über die Gottesdienste in der Region auf der Homepage des Bezirks, in der Lokalpresse wie auch in milieugerechter Sprache in den Neuen Medien.

Zu einem visuellen Erlebnis wurden die Lichtbilder von Christiane Kotte. Mit beeindruckenden Fotos zeigte die Architektin vom Arbeitsbereich Kirchenbau im Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe „die Botschaft der Architektur“, wie sich Kirchenräume so gestalten lassen, dass sie Menschen von heute auch spirituell ansprechen und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten erschließen. Kotte ist dafür in der Region zuständig und mit etlichen Pfarreien im Gespräch.