Schwarzwald-Baar-Kreis Heimischen Nachwuchstalenten winkt hoch dotierte Auszeichnung

Die Bewerbungsrunde für den Kulturpreis Schwarzwald-Baar 2017 hat begonnen: Dieses Jahr sind wieder bildende Künstler gesucht

Der Schwarzwald-Baar-Kreis sucht erneut seine besten Nachwuchstalente: Der diesjährige Kulturpreis Schwarzwald-Baar wird in der Kategorie bildende Kunst ausgelobt. Der Landkreis und die Sparkasse Schwarzwald-Baar dotieren den Preis gemeinsam mit der stolzen Summe von 7500 Euro.

Das soll nicht nur für junge Künstler eine gute Gelegenheit sein, sich zum Start in ein selbstständiges Künstlerleben mit finanziellen Mitteln, etwa für geplante Projekte, einzudecken. Gesucht werden generell Bewerber aus dem Nachwuchsbereich, also Künstler, die noch nicht arriviert sind. Eine Altersgrenze existiert ausdrücklich nicht. „Es können demnach also auch Spätberufene gerne teilnehmen“, betonte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Arendt Gruben, jetzt bei der Präsentation der diesjährigen Ausschreibung.

Die Entscheidung, wer unter den Bewerbern zum Zuge kommt, liegt bei einer unabhängigen Jury. Diese urteilt ausschließlich aufgrund der künstlerischen Qualität der eingereichten Werke. Gemeinsam haben sich der Landkreis und die Sparkasse wieder auf ein renommiertes Preisgericht geeinigt, das mit fachlicher Kompetenz das Talent der Teilnehmer unter die Lupe nimmt.

Auf nunmehr 18 Jahre an Auszeichnungen blickt die laut Gruben „kulturell anspruchsvolle Auszeichnung mit Leuchtwirkung in die ganze Region“ zurück. Prämiert wurden in dieser Zeit im vier Jahre-Rhythmus in den Kategorien Musik/Gesang, Theater/Schauspiel/Kleinkunst, erzählende Literatur/Drama und eben bildende Kunst.

Und das mit nachhaltiger Wirkung. So mancher Teilnehmer und Gewinner hat sich mittlerweile einen Namen in der Künstlerwelt machen können. Jurymitglied Anja Rudolf: „Ich war ja 2006 bereits einmal in der Jury. Was wurden wir damals bezüglich des gekürten Siegers Jörg Obergfell schief angeschaut. Dieser seltsame Typ mit seinen Mondkonstellationen in Totenköpfen.“ Der regionale Künstler Obergfell habe sich inzwischen auf dem Kunstmarkt in China etabliert und schon Projekte in London vorgestellt.

Jurymitglied Simone Jung ergänzt: „Das sind Paradebeispiele. Zahlreiche junge Künstler jobben nebenbei für den Broterwerb. Jede Form der finanziellen Förderung ist ungemein wichtig“. Jeder junge Künstler stehe irgendwann einmal vor der wichtigen Entscheidung, endgültig den Schritt in die vollkommene Unabhängigkeit wagen zu können.

Damit es derer möglich viele sind, kann das Preisgeld neben Einzelpersonen auch auf Gruppen verteilt werden. 2016 beispielsweise teilten sich das Preisgeld in der Kategorie Musik/Gesang insgesamt elf Künstler. „Da kann bei der Musik für die Jurywertung schon mal ein ganzer Samstag draufgehen“, erinnert sich Landrat Sven Hinterseh.

Das sind die Jurymitglieder:

Anja Rudolf: Sie erwarb einen Doktortitel in Kunstgeschichte und ist heute Leiterin des Fachbereichs Kunst und Kultur der Volkshochschule für Stadt und Kreis Tuttlingen.

Simone Jung: Die Kunstwissenschaftlerin leitet das Museum Art Plus in Donaueschingen.

Frank Altmann: Der bildende Künstler, Kurator und Kunsterzieher hat an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Stuttgart studiert. Er war 2009 alleiniger Preisträger des Kulturpreises Schwarzwald-Baar in der Kategorie der bildenden Kunst und hatte bereits Ausstellungen in zahlreichen Großstädten in Deutschland und Europa.

Teilnahmebedingungen

In der Kategorie bildende Kunst für den Kulturpreis Schwarzwald-Baar können Nachwuchskünstler ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 24. Juli beim Landratsamt Schwarzwald-Baar einreichen. Neben den gängigen Bewerbungsunterlagen sind im Bereich bildende Kunst bis zu zehn Dias, Ektachrome oder Fotoreproduktionen, drei Kataloge und eine Liste der Ausstellungen vorzulegen. Die Künstler müssen entweder im Landkreis geboren sein oder den Schwerpunkt ihrer kulturellen Aktivitäten hier haben. Detaillierte Informationen zum Ablauf der Bewerbung und zu den Teilnahmebedingungen sind unter der Rubrik „Kultur“ auf der Internetseite des Landratsamts einsehbar. Die Preisverleihung findet am 24. November im Foyer des Landratsamtes Schwarzwald-Baar in Villingen statt.

