Schwarzwald-Baar Hebammenberuf steht vor großen Veränderungen

Zukunftsausblicke beim Gesundheitskongress unter dem Dach der Hochschule Furtwangen

Schwarzwald-Baar – Ab 2020 ist die akademische Ausbildung zwingend vorgeschrieben. Das wurde jetzt bei einem Vortrag auf dem großen Gesundheitskongress in Furtwangen klar.

Nach dem Eröffnungsvortrag des Kongresses waren es die sechs so genannten Marktplätze, welche die Anwesenden interessierten. Die Themen dort waren ganz unterschiedliche, beispielsweise ging es um neue medizinische Angebote im Schwarzwald-Baar Klinikum, um Krebsdiagnostik und moderne Therapieoptionen im Bereich Hals-Nasen-Ohren. Die Mikromedizin befasste sich mit Neuroimplantaten und der Miniaturisierung bei Endoskopen.

Sehr gut besucht war unter anderem ein Vortrag zum Thema Hebammen. Studierende, aber auch Hebammen, die seit Jahren im Beruf stehen, füllten den Hörsaal. Über die Herausforderungen der Zukunft sprach Birgit Reime von der Fakultät Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft an der Hochschule Furtwangen.

Die vielfältigen Aufgaben der Hebamme umriss die Referentin: „Eine verantwortungsbewusste, professionelle Fachkraft, die Frauen bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett betreut.“ Die Hebamme habe intensiven Kontakt zu Mutter und Baby: Sie biete Geburtsvorbereitungskurse, mache Stillberatung und könne Mutter und Kind zu Haus besuchen. Zehn Tage lang zahlt das die Krankenkasse.

Trotz mäßiger Einkommensaussichten ist der Beruf außerordentlich begehrt, auf einen Ausbildungsplatz kommen rund 100 Bewerbungen.

Dennoch herrscht in Deutschland Mangel an Hebammen. Die Ausbildung dauert derzeit drei Jahre und findet in einer der 58 Hebammenschulen statt, die durchweg Kliniken angeschlossen sind. Von vielen anderen Berufen im Gesundheitswesen unterscheidet sich der Aufgabenbereich der Hebammen, weil diese mit gesunden Frauen umgehen.

In Deutschland finden 95 Prozent der Geburten in Kliniken statt. Ärzte müssen bei jeder Geburt eine Hebamme hinzuziehen. Hebammen dagegen müssen den Arzt nur bei Komplikationen holen, allerdings müssen sie imstande sein, Risiken zu erkennen, betonte Birgit Reime.

Mit der Umstellung auf eine akademische Ausbildung ab 2020 erfüllt Deutschland eine Forderung der Europäischen Union und gleicht sich anderen Ländern an. Verbunden mit der akademischen Ausbildung sei eine bessere Bezahlung, damit könnte auch etwas gegen den Hebammen-Mangel in Deutschland getan werden. Birgit Reime berichtete von einem Modell-Studiengang, der seit zehn Jahren an der Universität Bochum läuft, unabhängig von einer Klinik.

Nicht angetastet wurden die 38 Wochen der Ausbildung im Kreißsaal. „Der ländliche Raum kann profitieren von einer neu organisierten Ausbildung der Hebammen“, versicherte Reime.