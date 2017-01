Schwarzwald-Baar Harmonie beim Seniorenblasorchester

Mitglieder bestätigen Vorstandsteam für weitere drei Jahre. Kreisweites Orchester feiert 2017 zehnjähriges Bestehen

Schwarzwald-Baar (ewk) „Macht bitte so weiter!“, war das große Lob für das Seniorenblasorchester (SBO) im Schwarzwald-Baar-Kreis, das Vorsitzender Peter Marx bei der Mitgliederversammlung im Dreschschuppen in Aasen für die mehr als 50 Teilnehmer parat hatte. Binnen zehn Jahren hat sich das SBO zu einem Blasorchester entwickelt, das man gerne einlädt und das zu einem beliebten Musizierort für ältere Musiker geworden ist – inzwischen sind auch zwei Musikerinnen dabei.

Der Vorstand mit Peter Marx, Leander Binder (Kassierer), Günther Walter (Schriftführer) und Josef Hirt (Beisitzer) wurde für die nächsten drei Jahre im Amt bestätigt. Dazu kommt Franz Gravenstein als Notenwart.

Im Vorstandsbericht konnte Marx die Erfolgsgeschichte mit Zahlen belegen: 2016 gab es 11 Proben und etliche „tolle Auftritte“, etwa beim Sunthauser Seefest, beim Kreiserntedankfest oder beim Jubilartreffen in Brigachtal. 61 aktive Mitglieder zählt das Seniorenblasorchester derzeit und der Probenbesuch mit 84 Prozent ist „ein stolzes Ergebnis“, das für Kameradschaft und Disziplin stehe, so Marx.

Die Mitglieder des SBO kommen aus 28 Musikvereinen aus der Region, wo man auch noch engagiert ist. Einmal monatlich trifft man sich montags zur SBO-Probe im Dreschschuppen, dem Probenlokal des Musikvereins Aasen. Hier konnte auch Kassierer Leander Binder wieder über die sehr solide Finanzlage des Vereins informieren.

Als „Aushängeschild des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar“ würdigte Verbandspräsident Heinrich Glunz die Arbeit des SBO unter ihrem Dirigenten Manfred Schleicher. Eine Formation, „die Ihresgleichen sucht“, Botschafter für die Blasmusikbewegung sei und „Lebenselixier in fortgeschrittenem Alter“.

2017 besteht das SBO zehn Jahre. Das besondere Ereignis wird am 26. November in der Bürgerhalle in Aasen gefeiert. Vorerst stehen aber noch verschiedene Fasnet-Auftritte an, Feste in der Region und der Jahresausflug an den Bodensee am 20. August. Die nächste Probe des SBO am 6. Februar wird als Kappenabend in Aasen gestaltet.