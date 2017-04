Schwarzwald-Baar Hagelflieger geht für eine weitere Saison an den Start

Hagelflieger geht für eine weitere Saison an den Start

Regionaler Verein zur Hagelabwehr lässt Spezialflugzeug wieder in Donaueschingen stationieren

Der Verein zur Hagelabwehr will auch im Jahr 2017 drohendes Hagelunwetter mit einem Spezialflugzeug bekämpfen. Vom Ende der ersten Mai-Woche bis Ende August werde der Hagelflieger wieder am Flugplatz Donaueschingen stationiert sein, teilt der Verein mit. Ein Team aus insgesamt vier Piloten stehe dann in Bereitschaft. Die Einsatzzeit könne für einen halben oder ganzen Monat verlängert werden, falls es die Wetterlage erfordere.